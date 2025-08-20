Исак обвинил «Ньюкасл» в нарушении обещаний: «Когда доверие потеряно, отношения не могут продолжаться»

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак выступил с публичными обвинениями в адрес клуба.

«Я долго молчал, пока другие говорили. Это позволило людям выдвигать свои версии, хотя они не знают, что было согласовано за закрытыми дверями.

Реальность такова, что мне были даны обещания, а клуб давно знает мою позицию. Делать вид, будто эти проблемы возникли только сейчас, – это обман.

Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Сейчас дела обстоят именно так, поэтому перемены пойдут на пользу всем, а не только мне», – написал Исак в соцсетях.