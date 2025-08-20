Смолов объяснил провальный старт «Динамо» при Карпине

Федор Смолов встал на защиту главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.

Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

«Я поддерживаю и с самого начала поддерживал Георгича и «Динамо». Если помните, я самый первый говорил, что нужно дать поработать и точно нужно время, потому что очень масштабная перестройка в рамках того, что было до и что сейчас происходит.

Плюс опять же в защиту Валерия Георгиевича – необъективный состав сильнейших. Большое количество травм, я так понимаю, еще будут трансферы, новые ребята только сыгрываются, набирают обороты, кондиции», – заявил Смолов.