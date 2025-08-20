Введите ваш ник на сайте
Смолов объяснил провальный старт «Динамо» при Карпине

20 августа, 01:10
6

Федор Смолов встал на защиту главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

  • Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.
  • Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

«Я поддерживаю и с самого начала поддерживал Георгича и «Динамо». Если помните, я самый первый говорил, что нужно дать поработать и точно нужно время, потому что очень масштабная перестройка в рамках того, что было до и что сейчас происходит.

Плюс опять же в защиту Валерия Георгиевича – необъективный состав сильнейших. Большое количество травм, я так понимаю, еще будут трансферы, новые ребята только сыгрываются, набирают обороты, кондиции», – заявил Смолов.

Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига БроукБойз Динамо Смолов Федор Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1755642877
Проблема в другом, с конца прошлого года в Динамо вообще ничего не поменялось, пришёл Карпин, а лидеры как были нулевые, так и остались, что случилось с ведущими игроками Динамо? Как будто бы там у всех разом играть желания попросту нет.
Ответить
odessakmv
1755651824
Смолов явно хочет в Динамо?!
Ответить
subbotaspartak
1755660887
Зря ты разошёлся, в сборную не возьмёт..
Ответить
andr45
1755675198
Смолов прав) Карпин — новичок в РПЛ, ему нужно познакомиться с игроками команды, сотрудниками клуба, провести фотосессию жены и т.д.. Он также должен проанализировать особенности игры команд Российской Премьер-Лиги. Это же не какой-то там, например, Абаскаль, который за сезон поднимает команду с десятого места всего лишь на третье. Карпуша, как и все эстонцы специалист основательный. Поработает годика три-четыре, а потом решит, стоит ли продолжать дальше)
Ответить
