Переговоры «Реала» с Винисиусом о новом контракте зашли в тупик

Представители бразильского вингера «Реала» Винисиуса посчитали нецелесообразным принимать последнее предложение клуба о новом контракте. Несколько недель назад переговоры между сторонами зашли в тупик.
Окружение Винисиуса надеялось увеличить его зарплату до фиксированных 20 миллионов евро за сезон с возможными бонусами в размере 10 миллионов. Однако, окончательное предложение клуба составляло всего 20 миллионов евро без учета бонусов.
Представители игрока считают, что увеличение зарплаты будет слишком незначительным и не оправдает продления контракта на три сезона до 2030 года.
Вместо этого агенты Винисиуса, Фред Пенья и Тассило Соарес, решили подождать и посмотреть, как будет развиваться сезон-2025/26, отслеживая планы главного тренера «Реала» Хаби Алонсо относительно бразильца, прежде чем принять решение.
Сообщается, что Алонсо рассматривал возможность оставить Винисиуса на скамейке запасных в полуфинале клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:4) в июле и играть с двумя нападающими. Однако травма Трента Александера-Арнольда заставила тренера изменить планы.
Федерико Вальверде был переведeн на позицию правого защитника, а Винисиус сохранил место в стартовом составе вместе с Гонсало Гарсией и Килианом Мбаппе.
«Реал» сделал первый шаг к продлению контракта со звездным игроком в феврале, несмотря на то, что у Винисиуса оставалось ещe два года по контракту. Переговоры начались раньше обычного, после того как стало известно, что форвардом интересуется Саудовская профессиональная лига. Однако, с тех пор интерес саудовцев пропал. С декабря с ними не было никаких контактов и представители Винисиуса исключили такую возможность.
В лагере Винисиуса также были опасения по поводу давления со стороны испанских СМИ, поскольку освещение текущих переговоров может негативно повлиять на общественное мнение об игроке.
- Нынешний контракт 25-летнего Винисиуса с «Реалом» действует до июня 2027 года и предполагает около 17 миллионов евро чистой прибыли за сезон, включая бонусы.
- В мае во время встречи обе стороны смогли сгладить разногласия, и некоторые источники тогда полагали, что, соглашение о новом контракте близко.
- В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 58 матчей, забил 22 гола, сделал 19 передач.