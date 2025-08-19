Введите ваш ник на сайте
  Переговоры «Реала» с Винисиусом о новом контракте зашли в тупик

Переговоры «Реала» с Винисиусом о новом контракте зашли в тупик

19 августа, 14:33
2

Представители бразильского вингера «Реала» Винисиуса посчитали нецелесообразным принимать последнее предложение клуба о новом контракте. Несколько недель назад переговоры между сторонами зашли в тупик.

Окружение Винисиуса надеялось увеличить его зарплату до фиксированных 20 миллионов евро за сезон с возможными бонусами в размере 10 миллионов. Однако, окончательное предложение клуба составляло всего 20 миллионов евро без учета бонусов.

Представители игрока считают, что увеличение зарплаты будет слишком незначительным и не оправдает продления контракта на три сезона до 2030 года.

Вместо этого агенты Винисиуса, Фред Пенья и Тассило Соарес, решили подождать и посмотреть, как будет развиваться сезон-2025/26, отслеживая планы главного тренера «Реала» Хаби Алонсо относительно бразильца, прежде чем принять решение.

Сообщается, что Алонсо рассматривал возможность оставить Винисиуса на скамейке запасных в полуфинале клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:4) в июле и играть с двумя нападающими. Однако травма Трента Александера-Арнольда заставила тренера изменить планы.

Федерико Вальверде был переведeн на позицию правого защитника, а Винисиус сохранил место в стартовом составе вместе с Гонсало Гарсией и Килианом Мбаппе.

«Реал» сделал первый шаг к продлению контракта со звездным игроком в феврале, несмотря на то, что у Винисиуса оставалось ещe два года по контракту. Переговоры начались раньше обычного, после того как стало известно, что форвардом интересуется Саудовская профессиональная лига. Однако, с тех пор интерес саудовцев пропал. С декабря с ними не было никаких контактов и представители Винисиуса исключили такую возможность.

В лагере Винисиуса также были опасения по поводу давления со стороны испанских СМИ, поскольку освещение текущих переговоров может негативно повлиять на общественное мнение об игроке.

  • Нынешний контракт 25-летнего Винисиуса с «Реалом» действует до июня 2027 года и предполагает около 17 миллионов евро чистой прибыли за сезон, включая бонусы.
  • В мае во время встречи обе стороны смогли сгладить разногласия, и некоторые источники тогда полагали, что, соглашение о новом контракте близко.
  • В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 58 матчей, забил 22 гола, сделал 19 передач.

Источник: ESPN
Испания. Примера Реал Винисиус
темирхан
1755611104
да он сам ТУПИК! ДАЛЕКО НЕ ЗИДАН И ФИГУ! а про РОНАЛДУ И МЕССИ я вообще молчу.
andrei-sarap-yandex
1755611342
ПРОВОКАТОР И НЫТИК
