Ташуев ответил, готов ли он возглавить «Торпедо»

Сергей Ташуев высказался о возможном трудоустройстве в «Торпедо».
«Интерес от «Торпедо»? Я сейчас впервые об этом услышал.
Конечно, это хороший проект, статусный бренд. Я еще мальчишкой болел за Стрельцова. Надеюсь, проблемы у них временные, а так – это клуб с серьезными задачами. Если пригласят в «Торпедо», готов все обсудить.
Ко мне уже обращались и из-за рубежа. Спрашивали, готов ли я приехать и поработать, если будет предложение. Конечно, это не дальнее зарубежье, но брендовый клуб с традициями из страны СНГ.
Думаю, они сейчас ждут руководство из отпуска и после этого примут решение», – заявил Ташуев.
- «Торпедо» на прошлой неделе уволило Олега Кононова.
- В Первой лиге московская команда набрала 1 очко в 4 турах и идет на последнем месте.
- Ташуев покинул «Ахмат» 28 мая по собственному желанию.
Источник: Sport24