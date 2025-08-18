Ташуев ответил, готов ли он возглавить «Торпедо»

Сергей Ташуев высказался о возможном трудоустройстве в «Торпедо».

«Интерес от «Торпедо»? Я сейчас впервые об этом услышал.

Конечно, это хороший проект, статусный бренд. Я еще мальчишкой болел за Стрельцова. Надеюсь, проблемы у них временные, а так – это клуб с серьезными задачами. Если пригласят в «Торпедо», готов все обсудить.

Ко мне уже обращались и из-за рубежа. Спрашивали, готов ли я приехать и поработать, если будет предложение. Конечно, это не дальнее зарубежье, но брендовый клуб с традициями из страны СНГ.

Думаю, они сейчас ждут руководство из отпуска и после этого примут решение», – заявил Ташуев.