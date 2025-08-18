Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташуев ответил, готов ли он возглавить «Торпедо»

Сегодня, 15:50
3

Сергей Ташуев высказался о возможном трудоустройстве в «Торпедо».

«Интерес от «Торпедо»? Я сейчас впервые об этом услышал.

Конечно, это хороший проект, статусный бренд. Я еще мальчишкой болел за Стрельцова. Надеюсь, проблемы у них временные, а так – это клуб с серьезными задачами. Если пригласят в «Торпедо», готов все обсудить.

Ко мне уже обращались и из-за рубежа. Спрашивали, готов ли я приехать и поработать, если будет предложение. Конечно, это не дальнее зарубежье, но брендовый клуб с традициями из страны СНГ.

Думаю, они сейчас ждут руководство из отпуска и после этого примут решение», – заявил Ташуев.

  • «Торпедо» на прошлой неделе уволило Олега Кононова.
  • В Первой лиге московская команда набрала 1 очко в 4 турах и идет на последнем месте.
  • Ташуев покинул «Ахмат» 28 мая по собственному желанию.

Еще по теме:
Ташуев – о лимите и потолке зарплат в РПЛ: «Футболисты скажут, что лучше в Китай поедут» 7
Ташуев возмутился, что его не зовут в «Спартак», и назвал Станковича «всякой шушерой» 9
Ташуев – о Глушенкове: «Пока не выдерживает конкуренцию в «Зените» 1
Источник: Sport24
Россия. PARI Первая лига Торпедо Ташуев Сергей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1755523094
Утонешь в гомне и корупции
Ответить
Цугундeр
1755525808
) Что ни Серёжа ,то несостоявшийся божок..
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
5
Губерниев – о сексизме Боярского: «Можно просто мудилой назвать»
16:58
2
Семин проанализировал поражение «Динамо» от ЦСКА
16:48
Двух футболистов «Рубина» арестовали: подробности
16:38
Реакция Хаби Алонсо на слова новичка «Реала» о лучшем игроке мира
16:29
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
16:16
6
Слуцкий рассказал, чем Москва лучше всех городов в мире
16:00
4
Карпин двумя словами описал соперников сборной России в осенних матчах
15:40
4
«Сделка близка к завершению»: в ЦСКА анонсировали уход легионера
15:15
Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:57
Все новости
Все новости
Ташуев ответил, готов ли он возглавить «Торпедо»
15:50
3
«Родина» отреагировала на слова комментатора о женщине-судье
08:56
ВидеоКомментатор «Родины» призвал женщин не лезть в мужской футбол: «Идите на кухню, рожайте детей»
Вчера, 23:34
3
Реакция Селюка на увольнение Кононова из «Торпедо»: «Я сразу сказал, что это ужас»
15 августа
2
ФотоКононова уволили из «Торпедо»
15 августа
13
Экс-спартаковец Маслов выбрал новый клуб
15 августа
2
В «Торпедо» решили уволить Кононова – известно имя нового тренера
13 августа
5
Стало известно, от чего зависит будущее Кононова в «Торпедо»
13 августа
1
В «Торпедо» оценили возможность отставки Кононова после попадания команды в зону вылета
12 августа
Трансферы «Торпедо» согласовываются в СИЗО
11 августа
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком»
11 августа
3
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
5 августа
3
Фото«Урал» усилился бразильским полузащитником
4 августа
1
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
29 июля
Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму
29 июля
1
Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо»
28 июля
3
PARI Первая лига. «Урал» на 94-й минуте вырвал победу над «Черноморцем» – 3:2
28 июля
2
Клуб Первой лиги может уволить иностранного тренера
28 июля
Клуб Первой лиги провел ночь в Шереметьево из-за постоянных переносов рейса
28 июля
2
«Урал» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 28 июля 2025 с коэффициентом 1.85
27 июля
Фото«Енисей» Тихонова подписал бывшего полузащитника «Спартака»
26 июля
4
«Родина» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.74
26 июля
«Нефтехимик» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.85
26 июля
«Енисей» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.80
26 июля
«Торпедо» наказано за оскорбления Кононова
25 июля
«Волга» – КАМАЗ: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 6.50
25 июля
«Сокол» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 5.50
25 июля
«Челябинск» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.80
25 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 