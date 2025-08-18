Введите ваш ник на сайте
  Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?»

Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?»

Сегодня, 14:47
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результатах «Динамо» в стартовых пяти турах РПЛ.

  • Московская команда набрала 5 очков – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.
  • Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

«Валерий Георгиевич концентрировал своe внимание на экспертах «Матч ТВ». Может быть, стоило к экспертам «Матч ТВ» прислушаться?

Очевидно, что старт сезона неудачный, команду лихорадит. Остаeтся только пожелать Карпину удачи при выходе из кризиса и делать погромче телевизор, когда я как авторитетный футбольный обозреватель приглашаю его любимых экспертов на разговор о футболе.

Мы каждый раз даeм серию ценных советов. Валерий Георгиевич, по-прежнему верю», – заявил Губерниев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
Странник 09
1755518983
Что наболтал сам то понял. Любимые эксперты твои, а не Карпина. Когда ты голос повышаешь, многие выключают телевизор, чтобы не слушать твоё мнение о футболе,специалиста не понимающего в игре ничего совсем
Ответить
Plyash
1755519034
У "авторитетного" футбольного обозревателя Губернева опять месячные наступили . Что-то частенько . Может быть тебе , Дима , отдохнуть на Сейшелах ?
Ответить
boris63
1755519413
Губошлеп в каждой бочке затычка.
Ответить
