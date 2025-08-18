Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результатах «Динамо» в стартовых пяти турах РПЛ.

Московская команда набрала 5 очков – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.

Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

«Валерий Георгиевич концентрировал своe внимание на экспертах «Матч ТВ». Может быть, стоило к экспертам «Матч ТВ» прислушаться?

Очевидно, что старт сезона неудачный, команду лихорадит. Остаeтся только пожелать Карпину удачи при выходе из кризиса и делать погромче телевизор, когда я как авторитетный футбольный обозреватель приглашаю его любимых экспертов на разговор о футболе.

Мы каждый раз даeм серию ценных советов. Валерий Георгиевич, по-прежнему верю», – заявил Губерниев.