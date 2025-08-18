«Зенит» могут наказать за оскорбления Даку болельщиками

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Рубина».

«По матчу «Зенит» – «Рубин» рассмотрим неоднократное массовое скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений в адрес нападающего гостей Мирлинда Даку», – сказал Григорьянц.

Во время матча 2-го тура группы A Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» – «Рубин» (3:0) болельщики хозяев скандировали в адрес Даку «А ну-ка, давай-ка *** отсюда!» Это произошло после того, как албанец забил гол, который отменили после вмешательства ВАР.

Также на заседании будут рассмотрены скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака» во время кубкового матча с «Акроном» (1:1, по пенальти 4:5) и неподобающее поведение «Ростова» в игре с «Пари НН», где два футболиста ростовчан получили красные карточки.

По матчу «Спартака» с «Динамо Мх» будут рассмотрены задержка начала матча на три минуты по вине гостей и скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений и ненормативной лексики.