«Зенит» могут наказать за оскорбления Даку болельщиками

Сегодня, 13:38
2

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Рубина».

«По матчу «Зенит» – «Рубин» рассмотрим неоднократное массовое скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений в адрес нападающего гостей Мирлинда Даку», – сказал Григорьянц.

Во время матча 2-го тура группы A Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит»«Рубин» (3:0) болельщики хозяев скандировали в адрес Даку «А ну-ка, давай-ка *** отсюда!» Это произошло после того, как албанец забил гол, который отменили после вмешательства ВАР.

Также на заседании будут рассмотрены скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака» во время кубкового матча с «Акроном» (1:1, по пенальти 4:5) и неподобающее поведение «Ростова» в игре с «Пари НН», где два футболиста ростовчан получили красные карточки.

По матчу «Спартака» с «Динамо Мх» будут рассмотрены задержка начала матча на три минуты по вине гостей и скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений и ненормативной лексики.

  • Летом «Зенит» вел переговоры по трансферу Даку, но в итоге «Рубин» продлил контракт с форвардом.
  • Заседание КДК РФС состоится 20 августа.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Кубок Рубин Зенит ЦСКА Спартак Ростов Динамо Мх Даку Мирлинд
NewLife
1755513817
Хорошо, что пока не в противогазах на футбол можно ходить.
Ответить
Plyash
1755514665
Причём здесь команда ? Пусть "уважаемая" полиция ищет и разбирается в обезьяннике с теми , кто там матерился или оскорблял достоинство и честь граждан . Остальные кричалки не запрещены .
Ответить
