Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 11:16
12

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

По мнению бывшего футболиста, в матче будет 1-2 гола.

«Обе команды сосредоточатся на защите. Счет 0:0 я не хочу, но лучший вариант для ставки, как мне кажется, – 1-2 гола. Больше двух – сильно удивлюсь.

«Спартак» вряд ли побежит в атаку с открытым забралом, а «Зенит» будет действовать осторожнее и рассчитывать на индивидуальное мастерство», – сказал Генич.

  • Игра начнется в 17:30 мск.
  • В последнем матче команд на «Лукойл Арене» победил «Спартак» (2:1).
  • «Спартак» сейчас идет на 11-м месте таблицы.

Еще по теме:
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит» 10
«Это похоронный матч»: Бубнов – об игре «Спартак» – «Зенит» 26
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Зенит» 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1755332261
Сыграют 2 команды , у которых на старте не удалось из за спада. Вот и узнаем у кого спад по меньше .
Ответить
vvv123
1755332312
Какой смысл прогнозировать матч 2-х аутсайдеров, 8 и 11 место?
Ответить
Интерес
1755333343
Мой вариант ХОДА МАТЧА: 1.Исполнение песни "певцом ртом". 2 Стартовый свисток. 3.Игра. 4.Финальный свисток.
Ответить
ivany4
1755333456
И в этом все наши "специалисты".)) Как приперло, так и сказать нечего. Все если да кабы.)) Но есть новости поинтересней. Колумбийский центральный защитник Галатасарая Карлос Куэста решил продолжить карьеру в Спартаке. Отмечается, что Галатасарай получит 6 миллионов евро за колумбийского футболиста. Трансфермаркет оценивает его в 7 миллионов евро.
Ответить
subbotaspartak
1755333806
А где прогноз?
Ответить
BoevStas1
1755334278
Спартак 3-0 Зенит!!!
Ответить
Тинез Розоп
1755336214
Домашние стены в трудной ситуации должны помочь…
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
1
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
10
Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным
13:34
6
Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель»
13:06
3
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске
12:42
7
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»
12:05
3
Семин прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ
11:29
3
Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
11:16
12
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
10:32
6
Все новости
Все новости
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
Где смотреть матч «Краснодар» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:25
Где смотреть матч «Динамо» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:21
Бубнов раскрыл английский клуб, куда его приглашали
14:17
Где смотреть матч «Рубин» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:15
Где смотреть матч «Акрон» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:13
Комличенко описал Батракова одним словом
13:43
Бакаев обратился к Садыгову, который ему должен деньги
13:24
2
Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера
13:15
3
Терехов – о долге «Химок»: «Клуб должен всему миру, а Садыгов говорит, что он не при делах»
12:55
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске
12:42
7
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»
12:05
3
Новичок ЦСКА Виктор назвал экс-игрока команды, которым восхищается: «Он мой друг»
11:42
3
Семин прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ
11:29
3
Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
11:16
12
Перрен объяснил, в чем РПЛ лучше Лиги 1
10:50
5
Комличенко прокомментировал отказ «Спартаку»
10:43
6
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
10:32
6
Карпин заявил, что уровень РПЛ растет
10:23
4
Карпина сравнили с Хаби Алонсо
10:12
Билялетдинов объяснил «Зениту», что делать с Семаком на фоне невыразительного старта сезона
09:52
5
Гришин заявил, что Станкович вызывает чувство жалости
09:34
2
Сперцян сегодня поговорит с Галицким насчет трансфера в Англию
09:15
3
Руис прокомментировал переход в ЦСКА
01:01
5
ФотоБатраков дороже зенитовца Энрике по версии CIES
00:50
7
ВидеоДзюба выложил провокационное видео: «Мне плевать на вас!»
00:20
21
ВидеоЦСКА арендовал колумбийского вингера
00:04
7
«Локомотив» нашел замену для Самошникова в худшей команде РПЛ
Вчера, 23:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 