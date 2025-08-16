Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

По мнению бывшего футболиста, в матче будет 1-2 гола.

«Обе команды сосредоточатся на защите. Счет 0:0 я не хочу, но лучший вариант для ставки, как мне кажется, – 1-2 гола. Больше двух – сильно удивлюсь.

«Спартак» вряд ли побежит в атаку с открытым забралом, а «Зенит» будет действовать осторожнее и рассчитывать на индивидуальное мастерство», – сказал Генич.