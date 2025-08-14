Введите ваш ник на сайте
Газзаев оценил игру ЦСКА при Челестини

Сегодня, 18:52

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру московской команды на старте сезона.

«ЦСКА показывает очень содержательную и результативную игру и в целом, и в индивидуальных позициях – команда сегодня в очень хорошем состоянии. Неслучайно она, если взять начало чемпионата, выглядит лучше всех с точки зрения тактики, физической подготовки и качества игры. Если ЦСКА на таком уровне проведет весь чемпионат, то будет одним из претендентов на чемпионство.

Мне нравится, что ЦСКА дает возможность молодым игрокам прогрессировать. Очень приятно, что молодые показывают результат, становятся серьезными игроками стартового состава. Это результат терпения и доверия тренера. Дай бог, чтобы нынешняя молодежь добилась таких же успехов, как прежний ЦСКА, который был гегемоном российского футбола», – сказал Газзаев.

  • ЦСКА этим летом возглавил Фабио Челестини.
  • Команда занимает 4 место в РПЛ после 5 туров.

Еще по теме:
ЦСКА продлит контракты с тремя игроками основы
«Я вообще ничего не умею»: Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара» 8
Акинфеев сказал, сколько качественных легионеров должно быть в составах клубов РПЛ
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Главные новости
Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»
19:28
1
Раскрыта зарплата Доннаруммы в «Манчестер Сити»
19:14
3
«Динамо» обратилось к болельщикам после 0:4 от «Краснодара»
19:00
3
Мостовой высказался о поражении «Динамо» со счетом 0:4
18:25
«Я вообще ничего не умею»: Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара»
17:40
8
Губерниев отреагировал на 0:4 «Динамо» от «Краснодара»
17:30
5
Непомнящий назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»: «С ним боролись бы за чемпионство»
17:17
8
Фото«Реал» презентовал новичка за 45 миллионов
17:00
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит»
16:41
6
Губерниев: «Зенит» победит, а Станковича триумфально уволят из «Спартака»
16:30
22
Газзаев оценил игру ЦСКА при Челестини
18:52
ЦСКА продлит контракты с тремя игроками основы
18:35
Девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним игроком «Локомотива»
17:53
5
Губерниев отреагировал на 0:4 «Динамо» от «Краснодара»
17:30
5
Непомнящий назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»: «С ним боролись бы за чемпионство»
17:17
8
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит»
16:41
6
Агент объяснил 0 голевых действий у Комличенко в «Локомотиве»
16:39
3
Губерниев: «Зенит» победит, а Станковича триумфально уволят из «Спартака»
16:30
22
Пальцев назвал свою трансферную стоимость
16:26
7
Фото«Зенит» анонсировал товарищеский матч в сентябре
16:21
1
Угаров – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Две команды в ужасном состоянии»
16:17
1
Парфенов сказал, почему народная любовь принадлежит «Спартаку», а не «Зениту»
16:10
8
В «Балтике» высказались об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Саусю
16:05
Акинфеев сказал, сколько качественных легионеров должно быть в составах клубов РПЛ
15:58
В Италии отреагировали на слова Медведева о Белтране
15:53
1
Бубнов дал совет руководству «Спартака» по Станковичу
15:33
15
Быстров – об РПЛ: «Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны?»
15:04
10
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14:50
4
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
14:33
1
Глава РПЛ высказался об инициативе по ужесточению лимита
14:20
3
Фото«Зенит» поздравил Медведева с юбилеем
14:05
14
Сильянов – о Батракове: «Вдруг сейчас ещe 10 забьeт, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити»
13:53
3
Манчини может возглавить «Спартак»
13:35
21
Акинфеев сказал, почему чувствовал себя старым Терминатором
13:19
3
Бывший вице-президент «Динамо» заявил, что Карпин попал в булгаковское варьете
12:32
1
Семшов объяснил, почему «Зениту» не нужно приглашать Манчини или Спаллетти
12:20
2
Акинфеев – о российском футболе: «Если дно – не смотрите»
11:28
18
Пальцев – об интересе «Спартака»: «Все узнаю из интернета»
11:00
3
