Газзаев оценил игру ЦСКА при Челестини

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру московской команды на старте сезона.

«ЦСКА показывает очень содержательную и результативную игру и в целом, и в индивидуальных позициях – команда сегодня в очень хорошем состоянии. Неслучайно она, если взять начало чемпионата, выглядит лучше всех с точки зрения тактики, физической подготовки и качества игры. Если ЦСКА на таком уровне проведет весь чемпионат, то будет одним из претендентов на чемпионство.

Мне нравится, что ЦСКА дает возможность молодым игрокам прогрессировать. Очень приятно, что молодые показывают результат, становятся серьезными игроками стартового состава. Это результат терпения и доверия тренера. Дай бог, чтобы нынешняя молодежь добилась таких же успехов, как прежний ЦСКА, который был гегемоном российского футбола», – сказал Газзаев.