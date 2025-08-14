Введите ваш ник на сайте
  • Зинченко заявил, что прошлый сезон стал худшим в его карьеры

Зинченко заявил, что прошлый сезон стал худшим в его карьеры

Сегодня, 15:27

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко оценил свои выступления в сезоне-2024/25.

«В отличие от позапрошлого сезона, травмы не при чем. Небольшая проблема с икроножной мышцей не позволила мне играть в сентябре.

Ушибы время от времени случались. Но в остальном я был в форме большую часть сезона. Я практически не попадал в стартовый состав, за исключением нескольких отдельных матчей. Пожалуй, это был худший сезон в моей профессиональной карьере.

Футболист, который не играет, – ничто. Одно дело, когда тело подводит. Такое случается. Но переход из основного состава команды на скамейку запасных – это гораздо сложнее.

Чувство отверженности, которое ты испытываешь, когда ваш тренер больше не верит в тебя, может выбить вас из колеи, даже если вы самый стойкий парень на планете.

Сидеть на скамейке запасных в АПЛ за щедрую зарплату – это все еще привилегия, то, ради чего миллиарды людей на планете не задумываясь променяли бы свою гораздо более суровую жизнь. Поверьте, я как украинец это понимаю.

Но каждый начинал играть в футбол, потому что любил эту игру. Без нее теряется значительная часть жизни.

Представьте себе этого маленького парня, который посвятил всю свою жизнь совершенствованию в одном деле, а потом в 28 лет обнаруживает, что он, по сути, больше не нужен. Что есть другие, кто может сделать эту работу за него. Неприятное чувство», – написал Зинченко в социальной сети.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Зинченко Александр
  • Читайте нас: 