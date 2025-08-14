Экс-судья Лапочкин назвал Батракова виновником потасовки в матче «Локомотив» – «Балтика»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о действиях полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче FONBET Кубка России с «Балтикой» (2:0). В концовке встречи хавбек попал в стык с соперником, поучаствовал в потасовке и получил желтую карточку.

«Это от безнаказанности пошло. Сначала он в одного влетел и понял, что так можно играть. Потом полетел в другого игрока, началась уже потасовка из‑за этого. Надо было раньше ему карточку дать. Тогда не было бы этой заварухи, травмы у футболиста. Так что частично соглашусь», – сказал Лапочкин.