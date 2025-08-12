Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Рубином».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.

«Первый тайм был хорошим по качеству. Может быть, только моментов не хватало.

По второму тайму осталось двоякое впечатление. С одной стороны, забили и выиграли. Но и ошибок стало гораздо больше. Может быть, это связано с усталостью.

Оборона сыграла не лучшим образом. Хорошо, что гол в наши ворота отменили. Когда забили, то соперник пошел вперед, и мы воспользовались свободным пространством», – сказал Семак.