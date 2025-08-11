Карпина назвали дном российского футбола

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, а также «Матч ТВ» за приглашение тренера Александра Григоряна в качестве эксперта.

«Хочу обратиться к «Матч Премьер». Ну зачем приглашать такого, как Григорян? Понятно, что его выгнали отовсюду. Но человек рассказывает, что «Динамо» прибавляет, что «Краснодар» они вымотали весь и только после 75-й минуты просели. Первый удар «Динамо» в створ ворот «Краснодара» нанесло только в конце матча.

Я хочу сказать, что «Динамо» – не команда, которая хочет бороться за чемпионство. Хочется сказать, для Валерия Карпина это просто позор! Мы говорим про Станковича и других, но Карпин – позор! Это не Бахрейн, не Вьетнам, это РПЛ. И даже «Сочи», который забил один мяч за три игры, и тот вы не смогли обыграть. Карпин – это просто дно российского футбола», – сказал Селюк.