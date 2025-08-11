Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпина назвали дном российского футбола

Сегодня, 13:43
23

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, а также «Матч ТВ» за приглашение тренера Александра Григоряна в качестве эксперта.

«Хочу обратиться к «Матч Премьер». Ну зачем приглашать такого, как Григорян? Понятно, что его выгнали отовсюду. Но человек рассказывает, что «Динамо» прибавляет, что «Краснодар» они вымотали весь и только после 75-й минуты просели. Первый удар «Динамо» в створ ворот «Краснодара» нанесло только в конце матча.

Я хочу сказать, что «Динамо» – не команда, которая хочет бороться за чемпионство. Хочется сказать, для Валерия Карпина это просто позор! Мы говорим про Станковича и других, но Карпин – позор! Это не Бахрейн, не Вьетнам, это РПЛ. И даже «Сочи», который забил один мяч за три игры, и тот вы не смогли обыграть. Карпин – это просто дно российского футбола», – сказал Селюк.

  • «Динамо» занимает 9-е место в РПЛ с 5 очками после 4 туров.
  • Валерий Карпин возглавил бело-голубых 13 июня.
  • Он совмещает должности главных тренеров «Динамо» и сборной России.

Еще по теме:
Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин 2
«Катастрофа и ужас»: Боярский – о «Динамо» при Карпине 12
Карпина обвинили в том, что «Динамо» потеряло очки в Сочи 3
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Григорян Александр Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gor77
1754909899
))))Точное определение этого "агента": "Дурак выступает от имени сумасшедшего." - В. Шекспир
Ответить
andr45
1754909984
Зато у Карпуши жена под моложавую косит)
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1754911696
И в чём он не прав? Ну не быть ему первым,от слова никогда. Нет у него тренерской жилки,не его это.Его участь быть помошником, как Витя Онопко. Вот у него,мне кажется, получилось бы. Но у Вити нет тех,кто бы его смог продвигать,как Карпушу.Вот только кто эти чинуши,и главное за какие такие заслуги? За отстёг от контрактов? А почему бы и нет?
Ответить
нейтральныйкакникто
1754911765
Кто бы говорил !!!!!Селюк - контрабандист, поставщик низкосортных афро футболистов в российский футбол!
Ответить
Этот чумный мир
1754912626
Селюга ещё не посадили ?
Ответить
АЛЕКС 58
1754913526
Новая кричалка! Валера дно российского футбола ! Вместо валераверим
Ответить
Chicha
1754913819
Григорян вообще отстой.
Ответить
andr45
1754913909
Очередное злобствование( Внизу возмущены и скоро своим стуком оповестят всех о своем несогласии
Ответить
DOCTOR PENALTY
1754914787
Укроп Селюк опять гавкает не по делу. Давно пора "чемодан - вокзал - кыив".
Ответить
Дубина
1754919635
Валерка верим(((( Гоу в аля-бзянит???
Ответить
Главные новости
Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»
17:15
Фото40-летний Вальбуэна подписал контракт с новым клубом
16:54
«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории
16:42
2
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
15:45
4
Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе
15:32
5
Семин отреагировал на введение потолка зарплат в РПЛ
15:23
2
Титов высказался о спасении «Спартака»
15:19
Назван российский клуб, в который может перейти Кузяев
15:12
1
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке»
14:35
1
Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин
14:26
2
Все новости
Все новости
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды
17:34
Изменения лимита и потолок зарплат в РПЛ сравнили с «уравниловкой» в СССР
17:07
Орлов – о футболистах «Зенита»: «Какие-то академики, это не игра лидера»
16:30
В России может появиться единый оператор судейства
15:26
3
Семин отреагировал на введение потолка зарплат в РПЛ
15:23
2
Титов высказался о спасении «Спартака»
15:19
Орлов считает, что «Зенит» не является фаворитом сезона
15:13
Назван российский клуб, в который может перейти Кузяев
15:12
1
Появилось объяснение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
14:50
1
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке»
14:35
1
Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин
14:26
2
Агент Ваноли сказал, может ли тренер вернуться в «Спартак»
14:11
Карпина назвали дном российского футбола
13:43
23
Назван лидер РПЛ по потерям мяча – это спартаковец
12:57
5
Барко описал Жедсона тремя словами
12:42
2
Стало известно состояние 78-летнего Хиддинка
12:31
3
Сычев назвал главную проблему российского футбола
12:17
1
Суперкомпьютер спрогнозировал место «Спартака» по итогам сезона РПЛ
12:10
4
Черчесов поделился чувствами от возвращения в РПЛ спустя 10 лет
12:01
Где смотреть матч «Спартак» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
11:54
Осинькин ответил на вопрос, когда он возглавит «Сочи»
11:48
2
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11:27
16
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может возглавить «Спартак»
11:20
5
Стало известно, когда в РПЛ введут потолок зарплат
10:58
4
Суперкомпьютер назвал фаворита сезона РПЛ после 4 туров – это не «Зенит»
10:37
3
Клуб Серии А начал переговоры с «Рубином» по Даку
10:28
Батраков забил в сезоне РПЛ больше голов, чем весь 202-миллионный «Зенит»
10:15
8
Генич проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
10:01
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 