Станкович объяснил слова о проблемах со здоровьем

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович признал, что его заявление о проблемах со здоровьем после домашнего матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3) было провокационным. Тогда он заявил: «Беспокоюсь о своем здоровье, если честно».

«Зачем я это сказал? Потому что я каждую неделю борюсь с ветряными мельницами. Я сказал это нарочно.

Потом я пошутил с врачом, что он должен сейчас выйти и сказать, что у меня всe в порядке, что давление упало со 150 до 100, а потом со 135 до 90. Просто из-за нервозности и того, что происходит каждую неделю. О некоторых решениях я не хочу говорить, потому что мы так договорились.

Я в полном порядке, это было провокационное заявление, но я не могу терять концентрацию из-за вещей, на которые не могу повлиять. Теперь мы немного изменим стиль и тактику. У меня даже на это больше нет сил. Мы думаем только об игре», – сказал Станкович.