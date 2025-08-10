Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станкович объяснил слова о проблемах со здоровьем

Сегодня, 18:48

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович признал, что его заявление о проблемах со здоровьем после домашнего матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3) было провокационным. Тогда он заявил: «Беспокоюсь о своем здоровье, если честно».

«Зачем я это сказал? Потому что я каждую неделю борюсь с ветряными мельницами. Я сказал это нарочно.

Потом я пошутил с врачом, что он должен сейчас выйти и сказать, что у меня всe в порядке, что давление упало со 150 до 100, а потом со 135 до 90. Просто из-за нервозности и того, что происходит каждую неделю. О некоторых решениях я не хочу говорить, потому что мы так договорились.

Я в полном порядке, это было провокационное заявление, но я не могу терять концентрацию из-за вещей, на которые не могу повлиять. Теперь мы немного изменим стиль и тактику. У меня даже на это больше нет сил. Мы думаем только об игре», – сказал Станкович.

  • Серб возглавляет «Спартак» с июня 2024 года.
  • Сейчас красно-белые занимают 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.

Еще по теме:
Барко ответил на вопрос об уходе из «Спартака» 1
Фанаты «Спартака» призвали убрать Максименко из основы 9
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:4 от «Локомотива» 5
Источник: Mozzart Sport
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
20
Мусаев высказался о победе над «Оренбургом»
18:56
Станкович объяснил слова о проблемах со здоровьем
18:48
Названа сумма, которую клуб Чемпионшипа предложил за Сперцяна
18:33
1
Барко ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
17:55
1
РПЛ. Гол Кривцова принес «Краснодару» гостевую победу над «Оренбургом» (1:0)
17:34
10
Джикия дебютировал в новом клубе
17:07
3
Семак прокомментировал невыразительный старт «Зенита» в РПЛ
16:23
14
«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу
16:16
6
Стало известно, кем «Спартак» планирует заменить Станковича
15:36
9
Все новости
Все новости
Маму Тарасова крупно обманули мошенники
17:48
4
РПЛ. Гол Кривцова принес «Краснодару» гостевую победу над «Оренбургом» (1:0)
17:34
10
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
17:33
Фанаты «Спартака» призвали убрать Максименко из основы
17:16
8
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:4 от «Локомотива»
16:47
5
Газзаев одним словом описал «Спартак» на старте сезона
16:37
2
Семак прокомментировал невыразительный старт «Зенита» в РПЛ
16:23
14
«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу
16:16
6
Дмитриев – о похвале от фанатов «Спартака»: «Что толку, если мы не можем набрать очки?»
16:05
5
Максименко: «Спартак» готов биться за Станковича»
15:57
14
Стало известно, кем «Спартак» планирует заменить Станковича
15:36
9
Ташуев возмутился, что его не зовут в «Спартак», и назвал Станковича «всякой шушерой»
15:28
8
Каррера готов заменить Станковича в «Спартаке»
15:16
1
Реакция Рабинера на поражение «Зенита» от «Ахмата»
15:05
2
Игрок «Ахмата» сказал, что Черчесов поменял в команде перед матчем с «Зенитом»
14:49
2
Абаскаль высказался о готовности вернуться в «Спартак»
14:33
4
Акинфеев – о 600 матчах в РПЛ: «Честно, сам не верю»
14:11
3
Реакция Мостового на поражение «Спартака»
13:58
9
Газзаев проанализировал неудачи «Спартака»
13:34
7
Агент Батракова подтвердил интерес «Бенфики» к игроку
13:20
2
Экс-гендиректор «Спартака» назвал бывшего игрока команды, который может заменить Станковича
13:10
5
У Барко грандиозный конфликт с женой: «Эгоист, ты хотел войны – получай»
13:00
17
«Спартаку» предложили российского тренера на замену Станковичу
12:55
12
Черчесов прокомментировал решение возглавить «Ахмат»
12:36
1
Егоров: «Спартак» обречен позориться»
12:25
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
12:15
3
«Зениту» дали совет, кем заменить Семака
12:01
21
Осинькин объяснил провал «Спартака» в матче с «Локомотивом»
11:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 