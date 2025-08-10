Дмитриев – о похвале от фанатов «Спартака»: «Что толку, если мы не можем набрать очки?»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал сложившуюся ситуацию в команде.

– Несмотря на результаты команды, именно твою игру болельщики «Спартака» хвалят.

– Приятно, конечно, но что толку, если мы не можем набрать очки? Будем продолжать стараться. Лично я готов работать, чтобы появляться в стартовом составе «Спартака».

– У команды сейчас есть ресурсы, чтобы исправить ситуацию?

– Конечно. Надо просто побеждать в каждом следующем матче. И «Спартаку» это по силам.