Дмитриев – о похвале от фанатов «Спартака»: «Что толку, если мы не можем набрать очки?»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал сложившуюся ситуацию в команде.
– Несмотря на результаты команды, именно твою игру болельщики «Спартака» хвалят.
– Приятно, конечно, но что толку, если мы не можем набрать очки? Будем продолжать стараться. Лично я готов работать, чтобы появляться в стартовом составе «Спартака».
– У команды сейчас есть ресурсы, чтобы исправить ситуацию?
– Конечно. Надо просто побеждать в каждом следующем матче. И «Спартаку» это по силам.
- В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
- У «Спартака» 4 очка после 4 туров РПЛ.
- Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
Источник: Sport24