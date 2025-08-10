Станкович применил силу к игроку «Локомотива» в ходе перепалки

У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича возник конфликт с защитником «Локомотива» Сесаром Монтесом в перерыве матча (2:4).

«После окончания первого тайма при счете 1:1 главный тренер «Спартака» направился к мексиканцу, чтобы предъявить ему за один из игровых эпизодов (у защитника «Локомотива» была желтая карточка, он получил ее на 29-й минуте за фол против Ливая Гарсии).

На эмоции Деяна Сесар грубо ответил сербу. В ответ Станкович прихватил Монтеса за торс, последствия чего вы можете видеть на фото», – написал источник.