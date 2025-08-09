«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку: подробности

«Барселона» объявила о закрытии дисциплинарного дела против Марка-Андре тер Стегена.
Немецкий вратарь подписал заключение о своей травме для комиссии Ла Лиги. Это поможет клубу зарегистрировать новичка.
«Дисциплинарное дело закрыто, и игрок немедленно вновь становится капитаном основной команды», – говорится в заявлении каталонцев.
- Тер Стеген перенес операцию на спине и выбыл на 3-4 месяца.
- «Барса» купила голкипера Жоана Гарсию, но не может внести его в заявку из-за финансовых ограничений.
Источник: сайт «Барселоны»