«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку: подробности

Сегодня, 00:36

«Барселона» объявила о закрытии дисциплинарного дела против Марка-Андре тер Стегена.

Немецкий вратарь подписал заключение о своей травме для комиссии Ла Лиги. Это поможет клубу зарегистрировать новичка.

«Дисциплинарное дело закрыто, и игрок немедленно вновь становится капитаном основной команды», – говорится в заявлении каталонцев.

  • Тер Стеген перенес операцию на спине и выбыл на 3-4 месяца.
  • «Барса» купила голкипера Жоана Гарсию, но не может внести его в заявку из-за финансовых ограничений.

Источник: сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре
