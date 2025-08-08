Введите ваш ник на сайте
Тер Стеген отказался пускать домой врачей «Барселоны»

Сегодня, 02:07

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, недавно перенесший операцию на спине, отказался пускать к себе домой медицинский персонал клуба.

«Барса» планировала направить врачей к голкиперу, чтобы оценить его состояние и проконтролировать процесс восстановления. Однако тер Стеген решительно отклонил визит и предпочeл сам приехать на тренировочную базу команды для прохождения необходимых обследований.

  • Ранее тер Стеген отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги, что позволило бы «Барсе» зарегистрировать нового футболиста.
  • После этого руководство клуба лишила немца капитанской повязки.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре
