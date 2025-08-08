Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тер Стеген прокомментировал конфликт с «Барселоной»

Сегодня, 21:47
1

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген опубликовал заявление о разногласиях с клубом.

  • Немец перенес операцию на спине и выбыл на 3-4 месяца.
  • Тер Стеген отказался подписывать заключение о своей травме для Ла Лиги.
  • Из-за этого клуб не может зарегистрировать новичка.
  • «Барса» лишила голкипера капитанской повязки.

«Последние несколько месяцев были для меня особенно тяжелыми, как в физическом, так и в личном плане. После травмы моим главным приоритетом всегда было как можно скорее вернуться на поле – исключительно из желания помочь команде и заниматься тем, что я люблю больше всего: соревноваться.

В последние недели обо мне было сказано много всего, порой совершенно беспочвенного. Поэтому я считаю необходимым уважительно, но четко изложить свою версию событий.

Решение об операции было принято после консультации с медицинскими специалистами и полностью одобрено клубом. Мы всегда стремились к тому, чтобы мое здоровье и долгосрочная спортивная карьера были в приоритете. Эти цели, конечно же, полностью совпадают с целями «Барселоны», – чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить борьбу за титулы.

Более того, я публично объявил о минимально необходимом мне сроке восстановления, о котором мне сообщили самые авторитетные специалисты, это всегда согласовывалось с клубом.

Я также хотел бы уточнить – ввиду некоторых предположений – что все подписания и продления контрактов клубом были завершены до моей операции. Поэтому я ни в коем случае не мог предположить, что моя неприятная ситуация с предстоящей новой операцией повлияет на регистрацию других партнеров по команде, которых я глубоко уважаю и с которыми с нетерпением жду возможности делить раздевалку еще много сезонов. Любое другое толкование кажется мне несправедливым и неточным.

На протяжении всей своей карьеры я всегда старался вести себя профессионально, уважительно и преданно по отношению к клубам, которые я представлял. Я глубоко привязан к «Барселоне», этому городу и его жителям, которые поддерживали меня так много лет. Моя преданность этим цветам остается безоговорочной.

Я понимаю, что трудные времена могут создавать напряжение, но я уверен, что посредством диалога и ответственности мы сможем конструктивно разрешить эту ситуацию.

Я полностью готов сотрудничать с руководством клуба для решения этого вопроса и получения необходимого разрешения.

Многое может измениться, но одно не изменится никогда: я люблю вас, кулес!» – написал тер Стеген в соцсетях.

Еще по теме:
Тер Стеген отказался пускать домой врачей «Барселоны» 1
«Барселона» лишила тер Стегена капитанской повязки
«Барселона» лишит тер Стегена капитанской повязки 1
Источник: твиттер Марка-Андре тер Стегена
Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1754684627
Фактор Флика
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
В «Реале» выбрали новую «девятку»
23:23
Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»
22:59
2
Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»
22:22
3
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»
22:10
1
РПЛ. «Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) благодаря ассисту Дзюбы
21:56
1
Тер Стеген прокомментировал конфликт с «Барселоной»
21:47
1
«ПСЖ» согласовал 55-миллионный трансфер
21:21
2
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
20:33
32
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
20:20
7
Все новости
Все новости
«Реал» продлил контракт с лучшим бомбардиром клубного ЧМ
22:37
Тер Стеген прокомментировал конфликт с «Барселоной»
21:47
1
«Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ»
16:56
4
Французские клубы хотели арендовать Захаряна
15:15
5
Фото«Реал» показал новую форму
14:48
1
Эндрик остался недоволен решением «Реала» отдать 9-й номер другому игроку
10:58
Тер Стеген отказался пускать домой врачей «Барселоны»
02:07
1
Основной защитник «Барсы» разорвет контракт с клубом
Вчера, 20:40
1
«Барселона» лишила тер Стегена капитанской повязки
Вчера, 16:29
«Барселона» лишит тер Стегена капитанской повязки
6 августа
1
ФотоЯмаля застали целующимся с 24-летней рэпершей
6 августа
11
Ямаля не включили в топ-3 фаворитов на «Золотой мяч»
6 августа
3
Игроки «Барселоны» удивлены действиями тер Стегена
6 августа
2
ВидеоВандалы испортили мурал Ямаля, дорисовав семерых гномов
5 августа
Лунин сделал заявление о своем будущем в «Реале»
5 августа
1
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
4 августа
Модрич хлестко ответил на троллинг «Барселоны»
2 августа
7
«Реал» заморозил переговоры с Винисиусом о продлении контракта
1 августа
Рафинья отреагировал на скандальную вечеринку Ямаля
1 августа
«Атлетико» выкупил защитника, которым интересовался «Спартак»
1 августа
Винисиус рассказал, как вдохновляется игрой Роналду
1 августа
Винисиус: «Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания»
1 августа
2
«Барселона» заключила спонсорское соглашение с африканской страной
30 июля
Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»
30 июля
Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон
29 июля
Вингер «Реала» считает «Тоттенхэм» недостаточно статусным клубом для перехода
29 июля
Родриго из «Реала» отказал клубу АПЛ
29 июля
Тер Стеген прокомментировал слухи о конфликте с «Барселоной»
28 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 