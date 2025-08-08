Тер Стеген прокомментировал конфликт с «Барселоной»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген опубликовал заявление о разногласиях с клубом.

Немец перенес операцию на спине и выбыл на 3-4 месяца.

Тер Стеген отказался подписывать заключение о своей травме для Ла Лиги.

Из-за этого клуб не может зарегистрировать новичка.

«Барса» лишила голкипера капитанской повязки.

«Последние несколько месяцев были для меня особенно тяжелыми, как в физическом, так и в личном плане. После травмы моим главным приоритетом всегда было как можно скорее вернуться на поле – исключительно из желания помочь команде и заниматься тем, что я люблю больше всего: соревноваться.

В последние недели обо мне было сказано много всего, порой совершенно беспочвенного. Поэтому я считаю необходимым уважительно, но четко изложить свою версию событий.

Решение об операции было принято после консультации с медицинскими специалистами и полностью одобрено клубом. Мы всегда стремились к тому, чтобы мое здоровье и долгосрочная спортивная карьера были в приоритете. Эти цели, конечно же, полностью совпадают с целями «Барселоны», – чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить борьбу за титулы.

Более того, я публично объявил о минимально необходимом мне сроке восстановления, о котором мне сообщили самые авторитетные специалисты, это всегда согласовывалось с клубом.

Я также хотел бы уточнить – ввиду некоторых предположений – что все подписания и продления контрактов клубом были завершены до моей операции. Поэтому я ни в коем случае не мог предположить, что моя неприятная ситуация с предстоящей новой операцией повлияет на регистрацию других партнеров по команде, которых я глубоко уважаю и с которыми с нетерпением жду возможности делить раздевалку еще много сезонов. Любое другое толкование кажется мне несправедливым и неточным.

На протяжении всей своей карьеры я всегда старался вести себя профессионально, уважительно и преданно по отношению к клубам, которые я представлял. Я глубоко привязан к «Барселоне», этому городу и его жителям, которые поддерживали меня так много лет. Моя преданность этим цветам остается безоговорочной.

Я понимаю, что трудные времена могут создавать напряжение, но я уверен, что посредством диалога и ответственности мы сможем конструктивно разрешить эту ситуацию.

Я полностью готов сотрудничать с руководством клуба для решения этого вопроса и получения необходимого разрешения.

Многое может измениться, но одно не изменится никогда: я люблю вас, кулес!» – написал тер Стеген в соцсетях.