  • Главная
  • Новости
  Эндрик остался недоволен решением «Реала» отдать 9-й номер другому игроку

Эндрик остался недоволен решением «Реала» отдать 9-й номер другому игроку

Сегодня, 10:58

Нападающий «Реала» Эндрик оказался расстроен решением клуба отдать игровую футболку с номером 9 другому центрфорварду Гонсало Гарсии. Эта ситуация ставит под сомнение долгосрочные планы мадридцев в отношении бразильца, на которого возлагались большие надежды с момента переезда в Европу.

9-й номер стал вакантным после того, как его освободил Килиан Мбаппе, взявший 10-ку. В итоге он достался 21-летнему Гонсало Гарсии, который на клубном чемпионате мира забил 4 гола и отдал 1 голевую передачи в 6 матчах.

19-летний Эндрик рассчитывал в этом сезоне составить конкуренцию Мбаппе и отказался от всех предложений по аренде, в том числе от «Реала Сосьедад».

  • Сейчас бразилец травмирован и его возвращение после травмы ожидется в середине сентября.
  • В прошлом сезоне Эндрик провел за «Реал» 37 матчей, забил 7 голов, сделал 1 ассист.

Еще по теме:
France Football объявил претендентов на приз лучшему вратарю 2025 года 1
Ямаля не включили в топ-3 фаворитов на «Золотой мяч» 3
Лунин сделал заявление о своем будущем в «Реале» 1
Источник: Goal
Испания. Примера Реал Эндрик Гарсия Гонсало
