Эндрик остался недоволен решением «Реала» отдать 9-й номер другому игроку

Нападающий «Реала» Эндрик оказался расстроен решением клуба отдать игровую футболку с номером 9 другому центрфорварду Гонсало Гарсии. Эта ситуация ставит под сомнение долгосрочные планы мадридцев в отношении бразильца, на которого возлагались большие надежды с момента переезда в Европу.

9-й номер стал вакантным после того, как его освободил Килиан Мбаппе, взявший 10-ку. В итоге он достался 21-летнему Гонсало Гарсии, который на клубном чемпионате мира забил 4 гола и отдал 1 голевую передачи в 6 матчах.

19-летний Эндрик рассчитывал в этом сезоне составить конкуренцию Мбаппе и отказался от всех предложений по аренде, в том числе от «Реала Сосьедад».