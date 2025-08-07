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  • Генич отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича

Генич отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича

7 августа 2025, 20:56
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

Ранее сообщалось, что сербскому специалисту дали пять матчей РПЛ для исправления ситуации.

– Могут ли уволить Станковича, если команда не обыграет «Локомотив»?

– Как бы с «Локомотивом» ни сыграли, отставка не случится. Допускаю, что до конца лета это может произойти, ключевыми для Станковича будут три ближайшие игры чемпионата. Для тренера совершили приобретения, это серьезные трансферы, с ним продлили контракт – оказали доверие, но в ожиданиях было девять очков, а в таблице только четыре. При этом команда не играет в силу своего потенциала, не показывает то, что было прошлой осенью. Судьбоносными для Деяна станут матчи с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином».

– Тренер способен исправиться?

– «Спартак» – такая команда, что спрогнозировать непросто. Если скажу, что он способен исправить ситуацию, значит, верю на 100%, если скажу, что не способен, значит, я в Станковиче разуверился. Результат может качнуться в любую сторону, у нас такой чемпионат, где у команд нет сумасшедшей разницы.

Не складывается впечатление, что все идет по плану Станковича, что он знает, как выбраться, иначе команда показывала бы более уверенный и стабильный футбол. Если «Спартак» поймает кураж, может обыграть кого угодно и даже взять девять очков в трех ближайших турах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Генич Константин
Комментарии (6)
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NewLife
1754590636
Передайте Гейничу, чтобы не эрегировал, Воффка уже ушел))
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Этот чумный мир
1754591808
ГенищЬ - ангажированный свинячий пустобрёх
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Александр.Т.
1754604594
Да тут все просто Станкович допускает такиеже ошибки как Абоскаль , постоянно ратирует состав , только Царю не говорите что эти двое одного уровня тренеры))
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zigbert
1754638756
От официального Спартака никаких ультиматумов не поступало.
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Stagal
1754720799
Спартак демонстрирует безмозглую игру на авось.. Станкович обвел всех. Совершил кучу дорогих и бесполезных трансферов, и теперь ему не могут дать пинка. Надо, начинать с руководства и ставить тех кто больше думает о футболе и выгонит клоуна без испытательного срока. Спартаковский футбол растоптан, клуб в убытках, дисциплины нет ... Что еще должно произойти, чтобы навести порядок?
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