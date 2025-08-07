Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спасибо за победы и самые жесткие сборы»: Акинфеев поздравил Газзаева с 71-летием

«Спасибо за победы и самые жесткие сборы»: Акинфеев поздравил Газзаева с 71-летием

Сегодня, 19:10

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева. Ему сегодня исполнился 71 год.

«С днeм рождения, Валерий Георгиевич! Вы, безусловно, один из главных тренеров в моей карьере! Спасибо вам за победы, за трофеи и за самые жесткие сборы.

Здоровья, здоровья и ещe раз здоровья!» – написал Акинфеев.

  • Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год.
  • При нем клуб трижды выиграл чемпионат России и победил в Кубке УЕФА.

Еще по теме:
Газзаев объяснил, почему игроки «Спартака» часто получают красные карточки 6
Газзаев высказал пожелание по судейству после матча «Зенит» – ЦСКА 9
Газзаев определил, кто сейчас флагман российского футбола 9
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Газзаев Валерий
