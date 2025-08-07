«Спасибо за победы и самые жесткие сборы»: Акинфеев поздравил Газзаева с 71-летием

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева. Ему сегодня исполнился 71 год.
«С днeм рождения, Валерий Георгиевич! Вы, безусловно, один из главных тренеров в моей карьере! Спасибо вам за победы, за трофеи и за самые жесткие сборы.
Здоровья, здоровья и ещe раз здоровья!» – написал Акинфеев.
- Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год.
- При нем клуб трижды выиграл чемпионат России и победил в Кубке УЕФА.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева