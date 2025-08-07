Введите ваш ник на сайте
Участник ЛЧ из Германии приобрел японского вингера за 21+1 миллион евро

Сегодня, 12:33

Правый вингер Рицу Доан перешел из «Фрайбурга» в «Айнтрахт». Японец подписал контракт с клубом из Франкфурта-на-Майне до 30 июня 2030 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Айнтрахт» заплатит за трансфер 21 миллион евро плюс еще 1 миллион евро в качестве бонусов. Это третья по величине сумма трансфера в истории для игроков сборной Японии.

  • 27-летний Доан в прошлом сезоне провел за «Фрайбург» 36 матчей, забил 10 голов, сделал 9 ассистов.
  • «Айнтрахт» в прошлом сезоне занял 3-е место в Бундеслиге и сыграет в общем этапе Лиги чемпионов.

Источник: официальный сайт «Айнтрахта»
Германия. Бундеслига Трансферы Фрайбург Айнтрахт Доан Рицу
