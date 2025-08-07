Участник ЛЧ из Германии приобрел японского вингера за 21+1 миллион евро

Правый вингер Рицу Доан перешел из «Фрайбурга» в «Айнтрахт». Японец подписал контракт с клубом из Франкфурта-на-Майне до 30 июня 2030 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Айнтрахт» заплатит за трансфер 21 миллион евро плюс еще 1 миллион евро в качестве бонусов. Это третья по величине сумма трансфера в истории для игроков сборной Японии.