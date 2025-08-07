Агент назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за место в топ-3 РПЛ

Агент Алексей Сафонов сказал, может ли «Спартак» улучшить свои результаты под руководством главного тренера Деяна Станковича.

– Сможет ли Станкович исправить ситуацию?

– Много будет зависеть от команды, настроя в коллективе. Главное, чтобы они не начали «сливать», «плавить» тренера. У «Спартака» армия болельщиков большая, там психологически тяжело, давление приличное. И там не только Станкович его ощущает, но и игроки – посмотрите, сколько удалений в первых турах.

Станкович должен помочь футболистам, а футболисты – ему. Хорошо, что тренер не валит вину на игроков, потому что из ситуации надо вылезать вместе. Конечно, когда клуб делает рекордные трансферы в своей истории, хочется видеть сиюминутный успех. Но у нас как обычно бывает, берут игрока за 30 миллионов и 10–15 туров ждут, заиграет ли он. Такие футболисты сразу вливаться должны.

Не сомневаюсь в том, что «Спартак» справится с проблемами и будет бороться за тройку. Поражение аутсайдеру в начале чемпионата не так важно. Болельщики от команды не отвернутся, так что надо доказывать в каждой следующей игре.

Матч с «Локомотивом» будет во многом решающим, ниже опускаться уже некуда, хоть и железнодорожникам будет морально проще – у них три победы из трех. Плевать уже на красоту игры, важно очки выгрызать, а качество придет.