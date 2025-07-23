Сперцян оценил летние трансферы «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о подписаниях клуба в летнее трансферное окно.

– Как в команду вливаются новички – Жубал, Дуглас Аугусто, Густаво Фуртадо?

– В «Краснодар» перешли очень хорошие игроки, которые легко влились в команду. Все-таки в нашем клубе много легионеров, которые говорят на английской языке. Так что у новичков нет проблем с адаптацией, у нас хороший коллектив, где все стараются помочь друг другу.