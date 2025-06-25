Стало известно, когда «Барса» вернется на «Камп Ноу»

«Барселона» выпустила заявление в соцсетях по поводу возвращения на домашний стадион «Камп Ноу».

Как сообщили каталонцы, возвращение состоится в ближайшем августе – 10-го числа.

«После более чем двух лет капитального ремонта и временного переезда на Олимпийский стадион «Барселона» снова почувствует волнение футбола в своем легендарном храме», – написал клуб.