Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Стало известно, когда «Барса» вернется на «Камп Ноу»

Сегодня, 15:23

«Барселона» выпустила заявление в соцсетях по поводу возвращения на домашний стадион «Камп Ноу».

Как сообщили каталонцы, возвращение состоится в ближайшем августе – 10-го числа.

«После более чем двух лет капитального ремонта и временного переезда на Олимпийский стадион «Барселона» снова почувствует волнение футбола в своем легендарном храме», – написал клуб.

  • Изначально открыть «Камп Ноу» после реконструкции планировали в 2024 году.
  • Таким образом, новый сезон Примеры «Барса» начнет на «Камп Ноу».
  • Каталонцы – действующие чемпионы.

Еще по теме:
Ямаля раскритиковали за развязное поведение: «На месте отца ударил бы его кепкой» 2
«Милан» выбирает между тремя защитниками
Ван Боммел сравнил Месси и Ямаля
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Амбициозное заявление спартаковца Маркиньоса перед сезоном
15:12
1
Самым популярным футболистом в России оказался не россиянин
14:56
2
Бывший форвард «Зенита» жалеет, что перешел в команду
14:35
2
Определен самый популярный клуб России
14:10
11
Директор «Милана» прокомментировал трансфер Модрича
13:24
Трансфер Джикии в Турцию близок к срыву
12:59
7
Задержан 69-летний основатель «Анжи»
12:53
5
Медведев – о вероятном невыигрыше «Зенитом» 2-го сезона РПЛ подряд: «Типун вам на язык!»
12:17
17
Появилась подробная информация о будущем Сафонова в «ПСЖ»
11:55
2
Жена Тикнизяна Ромашкина не стала переезжать с мужем в Сербию
11:35
8
Все новости
Все новости
Стало известно, когда «Барса» вернется на «Камп Ноу»
15:23
Ямаля раскритиковали за развязное поведение: «На месте отца ударил бы его кепкой»
08:42
2
Мбаппе потерял 4-5 килограммов из-за болезни
Вчера, 17:58
1
Ван Боммел сравнил Месси и Ямаля
Вчера, 11:36
Стали известны сроки восстановления Беллингема после операции на плече
23 июня
У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
23 июня
«Барселона» собралась подписать 19-летнего игрока «Копенгагена»
23 июня
Беллингем перенесет операцию
23 июня
Хаби Алонсо высказался о Винисиусе после его решения удалить фото с «Реалом»
22 июня
ФотоФанаты «Атлетика» закрасили изображение Уильямса на мурале из-за недовольства переговорами игрока с «Барселоной»
22 июня
4
Винисиус удалил фотографии с трофеями ЛЧ в составе «Реала»
22 июня
2
«Реал Овьедо» с помощью 40-летнего Касорлы вернулся в Примеру спустя 24 года
22 июня
Стало известно, когда и куда уйдет Левандовски из «Барселоны»
21 июня
2
Экс-порноактриса заявила, что Ямаль хотел с ней встретиться – Ламин ответил
21 июня
4
«Барселона» купила вратаря за 25 миллионов
20 июня
4
Фото29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем
20 июня
9
Мбаппе госпитализировали в США
19 июня
8
«Барселона» намерена избавиться от семи игроков
19 июня
1
Раскрыта зарплата Нико Уильямса в «Барселоне»
19 июня
«Реал» озвучил «Арсеналу» цену на Родриго
19 июня
2
Зайнутдинов может перейти в «Реал»
18 июня
10
Капелло ответил, кому вручил бы «Золотой мяч»
18 июня
2
Фото«Барселона» объявила о переходе вратаря за 25 миллионов
18 июня
Будущий вратарь «Барселоны» выкупил свой контракт у «Эспаньола»
18 июня
ФотоЯмаля уличили в романе со звездой OnlyFans, которая старше него на 12 лет
17 июня
7
«Реал» отказался от Дьекереша по двум причинам
17 июня
Ямаль отправился в Бразилию, чтобы встретиться с кумиром
17 июня
4
Отказавший ЦСКА Алмейда возглавил 7-кратного победителя Лиги Европы
16 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 