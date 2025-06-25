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  • Куда может перейти Сафонов, понижение в классе «Лиона», сенсации на клубном ЧМ и другие новости

Куда может перейти Сафонов, понижение в классе «Лиона», сенсации на клубном ЧМ и другие новости

Сегодня, 02:23

«Зенит» опередил «Динамо» в борьбе за экс-резервиста «Барселоны»

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Источник: «Бомбардир»
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