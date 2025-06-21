В Швейцарии призвали лишить Челестини гражданства из-за работы в России

«Спорт-Экспресс» изучил реакцию граждан Швейцарии на назначение Фабио Челестини в ЦСКА.
«Пресса и болельщики раскритиковали решение тренера покинуть «Базель» и присоединиться к московской команде. В частности 49-летнего специалиста обвиняют в пренебрежении моральным принципам.
Издание Tages-Anzeiger назвало этот шаг «моральным банкротством», а NZZ – «сомнительным карьерным выбором». Кроме этого, некоторые пользователи соцсетей требуют лишить Челестини швейцарского гражданства.
Негативную реакцию также вызвали фото тренера в красно-синем шарфе. Такие же цвета у «Базеля», чьи болельщики ранее подарили специалисту аналогичный аксессуар», – таков анализ «СЭ».
- Челестини сменил в ЦСКА Марко Николича, ушедшего в АЕК.
- Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
- В минувшем сезоне он оформил золотой дубль с «Базелем».
Источник: «Спорт-Экспресс»