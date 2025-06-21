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  • В Швейцарии призвали лишить Челестини гражданства из-за работы в России

В Швейцарии призвали лишить Челестини гражданства из-за работы в России

21 июня 2025, 20:05
4

«Спорт-Экспресс» изучил реакцию граждан Швейцарии на назначение Фабио Челестини в ЦСКА.

«Пресса и болельщики раскритиковали решение тренера покинуть «Базель» и присоединиться к московской команде. В частности 49-летнего специалиста обвиняют в пренебрежении моральным принципам.

Издание Tages-Anzeiger назвало этот шаг «моральным банкротством», а NZZ – «сомнительным карьерным выбором». Кроме этого, некоторые пользователи соцсетей требуют лишить Челестини швейцарского гражданства.

Негативную реакцию также вызвали фото тренера в красно-синем шарфе. Такие же цвета у «Базеля», чьи болельщики ранее подарили специалисту аналогичный аксессуар», – таков анализ «СЭ».

  • Челестини сменил в ЦСКА Марко Николича, ушедшего в АЕК.
  • Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
  • В минувшем сезоне он оформил золотой дубль с «Базелем».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (4)
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Niklas80
1750529266
Дермократия по-европейски в действии.)
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Oldtrafford83
1750568987
Пусть дальше переводят бабки нацистов, всегда "нейтральная" Швейцария и этих либерастов вообще е.ба.ть не должно где хочет работать человек, петухи типо михалыча!!!
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