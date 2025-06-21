В Швейцарии призвали лишить Челестини гражданства из-за работы в России

«Спорт-Экспресс» изучил реакцию граждан Швейцарии на назначение Фабио Челестини в ЦСКА.

«Пресса и болельщики раскритиковали решение тренера покинуть «Базель» и присоединиться к московской команде. В частности 49-летнего специалиста обвиняют в пренебрежении моральным принципам.

Издание Tages-Anzeiger назвало этот шаг «моральным банкротством», а NZZ – «сомнительным карьерным выбором». Кроме этого, некоторые пользователи соцсетей требуют лишить Челестини швейцарского гражданства.

Негативную реакцию также вызвали фото тренера в красно-синем шарфе. Такие же цвета у «Базеля», чьи болельщики ранее подарили специалисту аналогичный аксессуар», – таков анализ «СЭ».