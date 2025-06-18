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  • Срыв двух трансферов «Зенита», обвинения Карпина в адрес «Матч ТВ», Кержаков возобновил карьеру и другие новости

Срыв двух трансферов «Зенита», обвинения Карпина в адрес «Матч ТВ», Кержаков возобновил карьеру и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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Срыв двух трансферов «Зенита», обвинения Карпина в адрес «Матч ТВ», Кержаков возобновил карьеру и другие новости
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