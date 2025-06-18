Срыв двух трансферов «Зенита», обвинения Карпина в адрес «Матч ТВ», Кержаков возобновил карьеру и другие новости

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Трансфер Даку в «Зенит» сорвался, Ромуло тоже не перейдет в петербургский клуб

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«Спартак» отклонил предложение «Краснодара» по Хлусевичу и хочет бесплатно подписать испанского защитника

Карпин сказал, кто запустил кампанию против его совмещения: «Это будет на их совести»

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