Кержаков возобновил карьеру

Вратарь Михаил Кержаков продолжит выступать за «Зенит».

1 июня клуб сообщил, что 38-летний футболист закончил профессиональную карьеру и будет работать в тренерском штабе.

Однако с тех пор ситуация изменилась, и сегодня петербуржцы объявили о заключении контракта с Кержаковым до лета 2026 года.

«Зенит» поздравляет вратаря с новым соглашением, желает не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба», – говорится в публикации.