Генич отказался от работы в тренерском штабе «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич мог начать профессиональную тренерскую карьеру в «Краснодаре».

– У Кости было пару предложений войти в тренерский штаб, причем элитных команд РПЛ, но он почему-то отказывался.

– Потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось.

Это была одна команда – «Краснодар». Сергей Николаевич [Галицкий] спрашивал, не хочу ли я быть тренером».

– Ты не жалеешь?

– Нет, ни капельки.

– Был бы чемпионом России сейчас.

– Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора.