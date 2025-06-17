Генич отказался от работы в тренерском штабе «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич мог начать профессиональную тренерскую карьеру в «Краснодаре».
– У Кости было пару предложений войти в тренерский штаб, причем элитных команд РПЛ, но он почему-то отказывался.
– Потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось.
Это была одна команда – «Краснодар». Сергей Николаевич [Галицкий] спрашивал, не хочу ли я быть тренером».
– Ты не жалеешь?
– Нет, ни капельки.
– Был бы чемпионом России сейчас.
– Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора.
Источник: «Коммент.Шоу»