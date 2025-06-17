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Трансфер Даку в «Зенит» сорвался: известна причина

Сегодня, 10:15
14

Нападающего «Рубина» Мирлинда Даку не будет в «Зените».

«С Даку все просто: не договорились по личным условиям.

«Зенит» предлагал 2,2 миллиона евро в год, в последний момент сторона игрока попросила что-то ближе к 3.

Клуб решил, что это много, на этом на данный момент все закончилось», – написал источник из Санкт-Петербурга.

  • Сообщалось, что сумма сделки составит 8,5 миллиона евро.
  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Даку Мирлинд
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Комментарии (14)
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Круче чем вареные яица
1750144881
В Рубине он получает 700 тысяч евро. Зенит предлагает 2.2. Трансфер сорвался, пусть скажет спасибо агенту. 1.5 миллиона в топку.
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Semenycch
1750144981
Опять московское СМИ! Близкие к руководству Зенита люди пишут, что трансфер Даку на мази!
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Taps
1750145226
Баба с возу, Зениту легче.
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Айболид
1750145748
Ахаха ! А где эта свинота , которая на трансфер албаноида в Зенит визжали "нисибенилюдям" ? Теперь эта кодла будет здеть "шо они так и знали" ))))))))))))))))
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шахта Заполярная
1750147206
Зачем им Даку, у них дельфин есть. Он пообещал двадцать голов забить, считая и забитые на тренировке.
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Цугундeр
1750147980
Ура! Аллах не выдаст, св.инья не съест.)
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Пригожин Женя
1750150165
Благостная новость Молодец Мирлинд!
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