Трансфер Даку в «Зенит» сорвался: известна причина

Нападающего «Рубина» Мирлинда Даку не будет в «Зените».

«С Даку все просто: не договорились по личным условиям.

«Зенит» предлагал 2,2 миллиона евро в год, в последний момент сторона игрока попросила что-то ближе к 3.

Клуб решил, что это много, на этом на данный момент все закончилось», – написал источник из Санкт-Петербурга.