Трансфер Даку в «Зенит» сорвался: известна причина

Нападающего «Рубина» Мирлинда Даку не будет в «Зените».
«С Даку все просто: не договорились по личным условиям.
«Зенит» предлагал 2,2 миллиона евро в год, в последний момент сторона игрока попросила что-то ближе к 3.
Клуб решил, что это много, на этом на данный момент все закончилось», – написал источник из Санкт-Петербурга.
- Сообщалось, что сумма сделки составит 8,5 миллиона евро.
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»