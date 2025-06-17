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  • Карпин сказал, кто запустил кампанию против его совмещения: «Это будет на их совести»

Карпин сказал, кто запустил кампанию против его совмещения: «Это будет на их совести»

Вчера, 15:34
13

Валерий Карпин обвинил «Матч ТВ» в организации дискредитационной кампании против него.

Речь идет о совмещении тренером постов в «Динамо» и сборной России.

– В последние дни эксперты телеканала «Матч ТВ» в один голос вдруг стали критиковать совмещение постов. Как вы считаете, это совпадение или кто-то действительно запустил кампанию против Карпина в «Динамо»?

– Ну, то, что эта кампания, я даже не предполагаю, я даже знаю, откуда она идет. Вы тоже знаете… На каком канале идет, вы сказали?

– «Матч ТВ».

– «Матч ТВ»? Еще вопросы есть? По-моему, все понятно. Тем более, я не только предполагаю, я даже знаю. Ну, окей. Это будет на их совести. Как обычно.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
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Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1750164534
Главное чтобы Дарья была согласна, и Европа паспорт не аннулировала))
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нейтральныйкакникто
1750165071
На «Матч ТВ» эксперты-либо древние пенсионеры от футбола , либо неудачники,отправленные в отставку.
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...короче
1750165833
..."Я чую, я всё чую! Эх, загремим под фанфары!"(с)...
Ответить
Semenycch
1750166345
При чем тут Матч-ТВ? Любой нормальный болельщик скажет, что совмещение должностей тренера сборной и клуба будет мешать главной команде страны!
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bashnat013
1750168905
Сейчас сборной не на поле надо решать задачи а за пределами ,поэтому все равно кто будет значится тренером в дворовом футболе тренер не нужен
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sochi-2013
1750171033
Дебил, для которого КАПИТАНСКАЯ ПОВЯЗКА СБОРНОЙ- это красная тряпочка, говорит о чьей-то совести! Опалить бы ту мохнатую лапу, которая его пропихивает!
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АЛЕКС 58
1750171055
Дайте пуделю побольше бабла срубить,у него дома бабский батальон голодный и жадный до денег .
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R_a_i_n
1750171123
Рылосракед и Ко спалились!
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mutabor0992
1750171298
ИМХО.Лично я тоже против совмещения!"Жадность порождает бедность."(народная поговорка)p.s.Валера и ртом и шопой...Может лопнуть.
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АЛЕКС 58
1750171679
Каждая неудача сборной и Динамо будет теперь с радостью восприниматься противниками совмещения
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