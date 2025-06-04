Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости

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Четыре клуба исключены из РПЛ, но один из них рекомендовали оставить

Индзаги покинул «Интер» после поражения 0:5 в финале ЛЧ ради саудовского клуба – миланский клуб выбирает между двумя тренерами

Судебные приставы сняли все ограничения с Сафонова

Футболисты «Краснодара» и «Рубина» покинули расположение сборной России

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