Судебные приставы сняли все ограничения с Сафонова

Федеральная служба судебных приставов отреагировала на погашение Матвеем Сафоновым долга по алиментам.

С вратаря «ПСЖ» сняты все ограничения. Теперь он может без проблем прилетать в Россию и улетать из страны.

Ожидается, что уже сегодня Сафонов отправится в Москву для подготовки к июньским матчам национальной сборной.

«При этом сразу после получения денег бывшая жена Сафонова опять отправилась к приставам и потребовала задержать и допросить вратаря «ПСЖ», чтобы узнать его зарплату во французском клубе. Пока это не произойдeт, она просила не снимать ограничения с Матвея.

Однако приставы решили, что Анастасия немного перебарщивает со своими требованиями, и сняли ограничительные меры», – сообщил источник.