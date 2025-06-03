Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Судебные приставы сняли все ограничения с Сафонова

Вчера, 18:30
7

Федеральная служба судебных приставов отреагировала на погашение Матвеем Сафоновым долга по алиментам.

С вратаря «ПСЖ» сняты все ограничения. Теперь он может без проблем прилетать в Россию и улетать из страны.

Ожидается, что уже сегодня Сафонов отправится в Москву для подготовки к июньским матчам национальной сборной.

«При этом сразу после получения денег бывшая жена Сафонова опять отправилась к приставам и потребовала задержать и допросить вратаря «ПСЖ», чтобы узнать его зарплату во французском клубе. Пока это не произойдeт, она просила не снимать ограничения с Матвея.

Однако приставы решили, что Анастасия немного перебарщивает со своими требованиями, и сняли ограничительные меры», – сообщил источник.

  • Футболист выплатил алименты на сумму более 60 млн рублей.
  • Сейчас он в браке с Мариной Кондратюк (Сафоновой), пара проживает в Париже.

Еще по теме:
«ПСЖ» может купить украинского футболиста и избавиться от Сафонова 5
Сафонов, Головин и Кузяев подешевели на Transfermarkt 7
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже 3
Источник: Sport Baza
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1748964958
друг макронанаш друг) встаньте моти встаньтев круг))
Ответить
...короче
1748965358
...Мотя, это западня! Она купила всех! На твои же деньги... Зашхериться тебе нужно...
Ответить
Круче чем вареные яица
1748968210
Такое ощущение что номэд и тинез розоп, это два никнейма бывшей жены Сафонова. Портит жизнь окружающим. :))))
Ответить
Константин-Шапкин-google
1748968795
Какая жадная тётя!
Ответить
evgevg13
1748970832
Ненасытная стерва
Ответить
Интерес
1748972428
Заплатил налоги и получил право обнять ВАлеру на Родине.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1748977981
высосала (по другому и не скажешь) столько денег(?) у Матвея, но хочет ещё)
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
«ПСЖ» может купить украинского футболиста и избавиться от Сафонова
Вчера, 21:47
5
Сафонов, Головин и Кузяев подешевели на Transfermarkt
Вчера, 20:30
7
Судебные приставы сняли все ограничения с Сафонова
Вчера, 18:30
7
Сафонов погасил весь долг по алиментам
2 июня
29
Стали известны планы Кузяева после ухода из «Гавра»
2 июня
8
Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый»
1 июня
10
Тумилович заявил, что Доннарумма добился прогресса благодаря Сафонову
1 июня
Во Франции оценили вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
1 июня
3
Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» из-за жадности «ПСЖ»
1 июня
4
Определен 1-й участник клубного ЧМ-2029
1 июня
Семин оценил первый сезон Сафонова в «ПСЖ»
1 июня
2
Статистика Сафонова по итогам 1-го сезона в «ПСЖ»
1 июня
2
6-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1
30 мая
10 лучших дриблеров мира по версии Give me Sport – есть экс-игрок РПЛ
29 мая
1
Стало известно, на что Хвича потратил первую зарплату в «Локомотиве»
29 мая
5
7-кратному чемпиону Франции запретили трансферы из-за долга в 2000 евро
27 мая
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
26 мая
1
Форвард «Барселоны» перейдет в «Монако» Головина
24 мая
Хвича определил сложнейшего защитника в карьере – он не из РПЛ
23 мая
10
Вагнер Лав оценил игру Головина в «Монако»
22 мая
1
10-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1, 6-кратный сыграет в стыковых матчах
19 мая
Стали известны планы Кузяева – он не хочет возвращаться в «Зенит»
18 мая
9
ФотоСафонов сделал фото с супругой и трофеем Лиги 1
18 мая
1
«Гавр» Кузяева спасся от вылета благодаря голу на 99-й минуте
18 мая
5
ВидеоСафонов выложил видео с золотой медалью Лиги 1
18 мая
1
Лига 1. «ПСЖ» благодаря дублю Хвичи победил в последнем туре «Осер» (3:1)
18 мая
3
Сафонов проиграл еще один судебный процесс бывшей жене
17 мая
2
Новые обвинения от бывшей жены Сафонова: «Я вынуждена обратиться в генеральную прокуратуру РФ»
16 мая
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 