Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко «Палмейрасу»

«Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко. Проведение сделки осложняет сумма трансфера – московский клуб хочет получить за хавбека 20 миллионов евро.

«Палмейрас» в прошлое трансферное окно потратил примерно 76 миллионов евро, и руководство клуба пока не готово платить требуемую «Спартаком» сумму. Бразильский клуб хочет сбить цену.

Вопрос по поводу перехода должен быть решен в ближайшие недели.