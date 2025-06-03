Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко «Палмейрасу»

«Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко. Проведение сделки осложняет сумма трансфера – московский клуб хочет получить за хавбека 20 миллионов евро.
«Палмейрас» в прошлое трансферное окно потратил примерно 76 миллионов евро, и руководство клуба пока не готово платить требуемую «Спартаком» сумму. Бразильский клуб хочет сбить цену.
Вопрос по поводу перехода должен быть решен в ближайшие недели.
- 26-летний Барко провел в этом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: Bolavip