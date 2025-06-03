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  • Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко «Палмейрасу»

Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко «Палмейрасу»

Вчера, 09:35
25

«Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко. Проведение сделки осложняет сумма трансфера – московский клуб хочет получить за хавбека 20 миллионов евро.

«Палмейрас» в прошлое трансферное окно потратил примерно 76 миллионов евро, и руководство клуба пока не готово платить требуемую «Спартаком» сумму. Бразильский клуб хочет сбить цену.

Вопрос по поводу перехода должен быть решен в ближайшие недели.

  • 26-летний Барко провел в этом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.

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Источник: Bolavip
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Палмейрас Барко Эсекьель
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Комментарии (25)
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k611
1748938284
Сейчас равноценной замены игроку нет. Печально будет если игрок уйдёт.
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Интерес
1748941289
Значит останется и "заскучает",признаки чего уже видны.
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Армэн Мовсисян
1748942027
С такой фамилией скоро в ж/блакитнюю свинарню поедет. За трюльник.)
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Круче чем вареные яица
1748942071
Пусть еще пол года поиграет и тогда спартак будет готов продать его за ящик бромонтана и пару желудей.
Ответить
ScarlettOgusania
1748943240
Палмейрас может сколько угодно "интересоваться", но реальных переговоров со Спартаком по трансферу Барко не было, поэтому и сумма озвучена бразильской газетой пальцем в небо, при этом они купили за 30 лимонов Паулиньо и Факундо Торреса, и за 25,5 - Виктора Роке...) нечего прибедняться, можем обменять нашего Барко на вашего Риоса с вашей доплатой - 10 лимонов...))
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Plyash
1748945132
Барко один из лучших на своём месте не только в Спартаке , никто его продавать не собирается , это факт . Спите спокойно , господа.
Ответить
Клубничный
1748947079
Стыдно за рыл поганых, за трешку отдадут мрази!!! Хо-хо-хо-хе-хи-ху-хо!!!
Ответить
Вжыхъ
1748948927
Это Спартак должен 20 заплатить? Ну... Может и норм.
Ответить
FFR
1748949878
При всем уважении к Барко, 20 млн евро многовато для него.
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zigbert
1748969538
Всего лишь слухи и ничего больше.
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