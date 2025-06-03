«ПСЖ» может купить украинского футболиста и избавиться от Сафонова

«ПСЖ» сохраняет интерес к центральному защитнику «Борнмута» Илье Забарному.
Главный тренер парижан Луис Энрике видит в украинском футболисте конкурента для 31-летнего Маркиньоса.
Забарный мог оказаться в «ПСЖ» еще зимой, но тогда отказался от трансфера из-за присутствия в команде российского вратаря Матвея Сафонова.
Игрока заверили, что проблем с голкипером у него не будет. Более того, Сафонов может уйти летом.
«ПСЖ» рассчитывают выкупить Забарного до клубного ЧМ за 50 млн евро.
Источник: L'Equipe