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Зарубежный клуб претендует на Смолова

Вчера, 12:34

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может перейти в «Кайрат».

Сообщается, что агент футболиста Герман Ткаченко активно сотрудничает с клубом из Алматы.

  • Ранее «Кайрат» также интересовался возможностью трансфера Артема Дзюбы, но тот предпочел остаться в «Акроне».
  • 35-летний Смолов провел в этом сезоне за «Краснодар» 24 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи и впервые завоевал звание чемпиона России.
  • Он уже выступал за пределами РПЛ – в «Фейеноорде» в 2010 году и в «Сельте» в 2020-м.

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Источник: Sports24.kz
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Смолов Федор
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