Зарубежный клуб претендует на Смолова

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может перейти в «Кайрат».
Сообщается, что агент футболиста Герман Ткаченко активно сотрудничает с клубом из Алматы.
- Ранее «Кайрат» также интересовался возможностью трансфера Артема Дзюбы, но тот предпочел остаться в «Акроне».
- 35-летний Смолов провел в этом сезоне за «Краснодар» 24 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи и впервые завоевал звание чемпиона России.
- Он уже выступал за пределами РПЛ – в «Фейеноорде» в 2010 году и в «Сельте» в 2020-м.
Источник: Sports24.kz