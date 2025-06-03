«Спартак» принял решение по Бабичу

«Спартак» продлил срок контракта с защитником Срджаном Бабичем до лета 2027 года с возможностью его пролонгирования еще на сезон.

«Бабич – важный игрок «Спартака» не только в плане игры в обороне, но и с точки зрения начала построения атак. Кроме того, он полезен на чужой половине поля: в завершившемся чемпионате Срджан забил «Химкам» и «Факелу», а также записал на свой счет ассист в домашнем матче с «Крыльями Советов».

Желаем Срджану надежно выступать за красно-белых и добиться с командой больших побед!» – написал «Спартак» на своем официальном сайте.

До объявления о продлении контракта, «Спартак» оригинально анонсировал его в своем телеграм-канале.