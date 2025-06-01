Рабинер прокомментировал кубковый триумф ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о победе ЦСКА в кубковом суперфинале против «Ростова». Москвичи оказались сильнее в серии пенальти.

ЦСКА взял Кубок в 9-й раз.

Это повторение рекорда «Локомотива».

Марко Николич стал 1-м тренером в истории Кубка, выигравшим турнир с двумя командами. В 2021 году серб праздновал победу с «Локо».

«Очень тяжелый для просмотра финал Кубка. Почти невыносимый. Где игры не было – всe и больше, чем всe, подчинилось результату. Без единого чистого голевого момента – разве что Кисляк в самом конце мог замкнуть передачу Файзуллаева, но попал в сетку с внешней стороны.

Хуже весной ЦСКА не играл. Но и «Ростов» был впереди такой же, сосредоточившись почти полностью не на своей игре, а на разрушении чужой. И успешно. Надо вообще за эту весну отдать должное Джонатану Альбе – его «Ростов» способен играть по-разному, но одинаково эффективно. Человек, которого в момент назначения никто не знал, оказался не пустым тренером. Хотя предсезонку-то проводил Карпин, что облегчило ему задачу.

Футбол, наверное, мог получиться и другим, не отмени судьи гол с дальнего удара Облякова в начале игры с «тещиной» правой, да какого вдруг удара! И тут интересная штука получается – грубейшая ошибка ростовского вратаря Ятимова, с обнулением которой ему крупно повезло, его из колеи не выбила – потом он ничего не пропустил, да и не сказать, что выглядел нервозно. А если бы еще и серию выиграл?

Но выиграл ее – конечно же, его коллега Акинфеев. Где Ятимов учился, там Акинфеев преподавал. Ну, а кто еще?! В ТЕХ воротах-2018 против Испании, которые он выбрал сам, несмотря на то, что за ними сидели болельщики «Ростова»! Это отдельный и замечательный сюжет.

И магия Акинфеева снова сработала. И он снова один удар взял, а до того Хорен Байрамян пробил в штангу.

И какой это был сейв на Алексее Сутормине! Невозможно сказать, что когда-то один из лучших пенальтистов России плохо пробил. Под штангу, не слабо, на достаточно неудобной высоте – нормально. И это Игорь, «отстегнув» теперь не ногу, а руку, сработал фантастически. Не знаю, последний ли это его трофей, но если да, в историю эта вытянутая вверх рука обязательно войдет.

Признаюсь, когда увидел в воротах ЦСКА 39-летнего классика, а не Владислава Торопа, с которым армейцы прошли «Зенит» в финале Пути РПЛ, и вообще, казалось, это его турнир, – несколько удивился. Ведь казалось, что на молодого вратаря делается все большая ставка. Но в решающий момент Марко Николич, который уже брал Кубок с «Локо», сделал ставку на мегаопыт. Потому что прагматик Николич – про результат здесь и сейчас. В конце концов, тренерское резюме во многом определяют титулы, и руководство клуба смотрит на них далеко не в последнюю очередь. Правда, предыдущий Кубок 2023-го, а тогда еще и с серебром, а не с нынешней бронзой, не помог Владимиру Федотову продержаться больше сезона. Так что выдыхать я бы Марко не советовал.

...Девятый Кубок ЦСКА, восьмой – Аки, как называл его Гус Хиддинк. Какие-то заоблачные для 33 лет цифры. Столько же у «Локомотива» – еще одной самой кубковой команды России. 18 из 33 – больше половины раз его брали два клуба! У «Зенита» – 5, у «Спартака» – 4, у «Торпедо», «Динамо», «Терека» (ныне «Ахмата»), «Рубина», «Ростова» и «Тосно» – по одному.

И этот конкретный трофей по этой весне выглядит для ЦСКА абсолютно органично. Лучшая команда весны в России оказалась вознаграждена чем-то зримым. Даже не соответствуя в конкретный день заданным ею же весной стандартам и выиграв по принципу «Игра забывается, результат остается», – написал Рабинер.