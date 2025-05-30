Аршавин ответил, останется ли Вендел в «Зените»

Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.
Ранее сорвался трансфер бразильца в «Ботафого» за 20 миллионов евро.
«Сорвалось и сорвалось. Форс-мажор опять вмешался.
В целом, Вендел – это сильный футболист для «Зенита», но он давно уже хочет уйти. Если будет предложение, то его продадут», – сказал Аршавин.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- «Зенит» готов продать Вендела за 30+ миллионов евро.
- Сообщалось о желании катарского «Аль-Садда» усилиться зенитовцем.
Источник: «Спорт-Экспресс»