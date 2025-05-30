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Аршавин ответил, останется ли Вендел в «Зените»

30 мая 2025, 22:49
4

Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Ранее сорвался трансфер бразильца в «Ботафого» за 20 миллионов евро.

«Сорвалось и сорвалось. Форс-мажор опять вмешался.

В целом, Вендел – это сильный футболист для «Зенита», но он давно уже хочет уйти. Если будет предложение, то его продадут», – сказал Аршавин.

  • В прошедшем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • «Зенит» готов продать Вендела за 30+ миллионов евро.
  • Сообщалось о желании катарского «Аль-Садда» усилиться зенитовцем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Вендел
Комментарии (4)
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VPERDIV SPARTAK
1748635068
Комментарий скрыт модератором
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zigbert
1748661192
Он вроде бы остался а будет ли отдача?
Ответить
boris63
1748664590
Оставлять нет смысла, игрок мыслями далёк от Зенита.
Ответить
Taps
1748679848
Бабизян на марше.
Ответить
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