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Черданцев высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»

30 мая 2025, 10:24
6

Комментатор Георгий Черданцев не видит никаких проблем у «Локомотива» и не считает, что главному тренеру команды Михаилу Галактионову можно предъявить какие-то претензии.

– «Локомотив» оказался ниже остальных московских клубов в итоговой таблице. В чем их проблема?

Я не вижу никаких проблем у «Локомотива». Они провели достойный сезон. Команда делает ставку на российских футболистов, сложно конкурировать с другими клубами, где есть хорошие легионеры. «Локомотив» объективно занял то место, которое он должен был занять. Раскрылся Батраков, появился Годяев.

Может быть, где‑то можно было чуть успешнее выступить в Кубке, но, опять же, это вопрос одного‑двух матчей, удачных или неудачных.

Какие претензии можно предъявить Галактионову? Он с теми футболистами, которые есть в его распоряжении, в ряде матчей показывал качественный футбол. Они сражались со всеми. Я не вижу, какие претензии можно к Галактионову предъявлять.

  • 41-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с 13 ноября 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • В этом сезоне команда заняла 6-е место в РПЛ с 53 очками после 30 матчей.
  • В FONBET Кубке России «Локомотив» выбыл на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Черданцев Георгий
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1748590077
Локо занимает свое место в столбце с 4 по 6й
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SLADE2019
1748590752
Так никто к нему претензии не предъявляет, в принципе. Тем более те, которые за Локо не болеют. Просто после прошлого сезона спад очевиден.
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Паровозов
1748592045
Болельщики хотят медалий и кубков, а руководству пофиг их всё устраивает.
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Красногорск_Фан
1748592938
Чердак озолотился за такую лицемерную лесть. Наверно дачу на Багамах отхватил не меньше. В сезоне 2024–2025 годов футбольный клуб «Локомотив» пропустил 41 гол. Меньше чем большинство клубов РПЛ. Почему про этот позор не слова только про раскрытие ресурсов и "все позитивно". К этому можно добавить отвратительную статистику пропущенных в первом тайме, полное неумение тренера перестроить игру по ходу. Да и в принципе отсутствие командной игры и осмысленности. Есть только иллюзия успешности из-за 2-3 индивидуально сильных игроков в атаке. Но их скоро раскупят
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Artemka444
1748593306
Чердака гнать метлой
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