Черданцев высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»

Комментатор Георгий Черданцев не видит никаких проблем у «Локомотива» и не считает, что главному тренеру команды Михаилу Галактионову можно предъявить какие-то претензии.
– «Локомотив» оказался ниже остальных московских клубов в итоговой таблице. В чем их проблема?
– Я не вижу никаких проблем у «Локомотива». Они провели достойный сезон. Команда делает ставку на российских футболистов, сложно конкурировать с другими клубами, где есть хорошие легионеры. «Локомотив» объективно занял то место, которое он должен был занять. Раскрылся Батраков, появился Годяев.
Может быть, где‑то можно было чуть успешнее выступить в Кубке, но, опять же, это вопрос одного‑двух матчей, удачных или неудачных.
Какие претензии можно предъявить Галактионову? Он с теми футболистами, которые есть в его распоряжении, в ряде матчей показывал качественный футбол. Они сражались со всеми. Я не вижу, какие претензии можно к Галактионову предъявлять.
- 41-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с 13 ноября 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- В этом сезоне команда заняла 6-е место в РПЛ с 53 очками после 30 матчей.
- В FONBET Кубке России «Локомотив» выбыл на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов.