Черданцев высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»

Комментатор Георгий Черданцев не видит никаких проблем у «Локомотива» и не считает, что главному тренеру команды Михаилу Галактионову можно предъявить какие-то претензии.

– «Локомотив» оказался ниже остальных московских клубов в итоговой таблице. В чем их проблема?

– Я не вижу никаких проблем у «Локомотива». Они провели достойный сезон. Команда делает ставку на российских футболистов, сложно конкурировать с другими клубами, где есть хорошие легионеры. «Локомотив» объективно занял то место, которое он должен был занять. Раскрылся Батраков, появился Годяев.

Может быть, где‑то можно было чуть успешнее выступить в Кубке, но, опять же, это вопрос одного‑двух матчей, удачных или неудачных.

Какие претензии можно предъявить Галактионову? Он с теми футболистами, которые есть в его распоряжении, в ряде матчей показывал качественный футбол. Они сражались со всеми. Я не вижу, какие претензии можно к Галактионову предъявлять.