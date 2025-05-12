Букмекеры определили фаворитов клубного ЧМ

Букмекеры обновили котировки на победителя клубного чемпионата мира-2025.
Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
Главным фаворитом букмекеры считают «Реал». В топ-3 также включены «Манчестер Сити» и «Бавария».
Действующие финалисты Лиги чемпионов – «Интер» и «ПСЖ» – неожиданно оказались ниже четвертого места.
- «Реал» – коэффициент 4.50 на победу;
- «Манчестер Сити» – 5.50;
- «Бавария» – 6.50;
- «Челси» – 10.00;
- «Интер» – 11.00;
- «ПСЖ» – 12.00;
- «Атлетико» – 17.00;
- «Боруссия Д» – 25.00;
- «Ювентус» – 25.00;
- «Порту» – 35.00;
- «Фламенго» – 35.00.
Источник: Спортс’’