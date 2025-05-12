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Букмекеры определили фаворитов клубного ЧМ

Вчера, 16:34

Букмекеры обновили котировки на победителя клубного чемпионата мира-2025.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

Главным фаворитом букмекеры считают «Реал». В топ-3 также включены «Манчестер Сити» и «Бавария».

Действующие финалисты Лиги чемпионов – «Интер» и «ПСЖ» – неожиданно оказались ниже четвертого места.

  1. «Реал» – коэффициент 4.50 на победу;
  2. «Манчестер Сити» – 5.50;
  3. «Бавария» – 6.50;
  4. «Челси» – 10.00;
  5. «Интер» – 11.00;
  6. «ПСЖ» – 12.00;
  7. «Атлетико» – 17.00;
  8. «Боруссия Д» – 25.00;
  9. «Ювентус» – 25.00;
  10. «Порту» – 35.00;
  11. «Фламенго» – 35.00.

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Источник: Спортс’’
Клубный чемпионат мира Рейтинг Реал Манчестер Сити Бавария Челси Интер ПСЖ Атлетико Боруссия Д Ювентус Порту Фламенго
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