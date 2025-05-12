Букмекеры определили фаворитов клубного ЧМ

Букмекеры обновили котировки на победителя клубного чемпионата мира-2025.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

Главным фаворитом букмекеры считают «Реал». В топ-3 также включены «Манчестер Сити» и «Бавария».

Действующие финалисты Лиги чемпионов – «Интер» и «ПСЖ» – неожиданно оказались ниже четвертого места.