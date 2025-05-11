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В России могут ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка

Вчера, 14:42
9

Министерство спорта, МВД и ФСБ должны разработать «дорожную карту» по внедрению информационной системы идентификации болельщиков на матчах Суперкубка РФ (12 июля) и FONBET Кубка России уже в следующем сезоне.

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ направила письмо об этом участвующим в реализации идеи органам власти.

При этом Fan ID потребуется только для посещения стадионов команд РПЛ.

По данным телеграм-канала «Мутко против», решение еще не принято, а на матче за Суперкубок России-2025 Fan ID вводить не будут.

Также в силовых органах считают, что если вводить Fan ID только на кубковых матчах команд РПЛ, то это будет дискриминация. Поэтому пока идут споры.

  • Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
  • Для посещения кубковых матчей, за исключением финала, сейчас не требуется Fan ID.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
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Комментарии (9)
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темирхан
1746964487
а что же этого говна нет на хоккее или баскетболе? А?
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boris63
1746964620
Сколько же дибилов в стране, хватит из страны концлагерь делать. Вам блин осталось при входе на стадион наручники за спиной застегивать и кляп каждому, что бы не орали.
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...уефан
1746965020
...ага, и клеймо с эмблемой команды на лоб!...
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Тинез Розоп
1746965663
Чипируют скоро нас)…
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Илья-Сушко-google
1746965979
"Также в силовых органах считают, что если вводить Fan ID только на кубковых матчах команд РПЛ, то это будет дискриминация" - Так может, просто пойти от обратного и в РПЛ отменить фан айди? И не будет тогда никакой дискриминации. В большинстве европейских чемпионатов его нет и все нормально на стадионах, охрана справляется, никого не убивают. Снова вернулась бы атмосфера нормального боления на стадионах, а не эта тухлятина. Но конечно это все фантазии - лично я не верю, что отменят уже.
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АлексМак
1746970234
Fan ID - это ненормально. Его следует отменить совсем, и забыть, как страшный сон.
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subbotaspartak
1746971429
А по телевизеру можно будет без Fan ID?
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