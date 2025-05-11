В России могут ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка

Министерство спорта, МВД и ФСБ должны разработать «дорожную карту» по внедрению информационной системы идентификации болельщиков на матчах Суперкубка РФ (12 июля) и FONBET Кубка России уже в следующем сезоне.

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ направила письмо об этом участвующим в реализации идеи органам власти.

При этом Fan ID потребуется только для посещения стадионов команд РПЛ.

По данным телеграм-канала «Мутко против», решение еще не принято, а на матче за Суперкубок России-2025 Fan ID вводить не будут.

Также в силовых органах считают, что если вводить Fan ID только на кубковых матчах команд РПЛ, то это будет дискриминация. Поэтому пока идут споры.