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  • Во Франции объяснили, почему Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»

Во Франции объяснили, почему Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»

30 апреля 2025, 17:14
2

Французский журналист газеты L'Equipe Арно Эрман оценил шансы Матвея Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ».

«После вчерашнего матча и перформанса Доннаруммы Сафонов точно останется вторым номером в Париже. Вряд ли он будет и первым в начале следующего сезона.

Точно могу сказать – благодаря Джанлуиджи россиянин может стать победителем Лиги чемпионов, ха-ха!» – сказал Эрман.

  • «ПСЖ» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 в 1-м полуфинале Лиги чемпионов.
  • Сафонов провел игру на скамейке запасных.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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Вжыхъ
1746030775
Им ещё ответный играть так-то...
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Против дэбилов
1746038933
По моему мнению, Сафонова и взяли для того чтобы стимулировать Доннаруму,при такой конкуренции вратарю есть о чём задуматься,Донна понял что если будет продолжать косячить,то сядет наславку.В этом и есть смысл приобретения Сафонова
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