Во Франции объяснили, почему Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»

Французский журналист газеты L'Equipe Арно Эрман оценил шансы Матвея Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ».
«После вчерашнего матча и перформанса Доннаруммы Сафонов точно останется вторым номером в Париже. Вряд ли он будет и первым в начале следующего сезона.
Точно могу сказать – благодаря Джанлуиджи россиянин может стать победителем Лиги чемпионов, ха-ха!» – сказал Эрман.
- «ПСЖ» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 в 1-м полуфинале Лиги чемпионов.
- Сафонов провел игру на скамейке запасных.
Источник: Sport24