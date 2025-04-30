Во Франции объяснили, почему Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»

Французский журналист газеты L'Equipe Арно Эрман оценил шансы Матвея Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ».

«После вчерашнего матча и перформанса Доннаруммы Сафонов точно останется вторым номером в Париже. Вряд ли он будет и первым в начале следующего сезона.

Точно могу сказать – благодаря Джанлуиджи россиянин может стать победителем Лиги чемпионов, ха-ха!» – сказал Эрман.