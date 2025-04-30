Реакция главы «Локо» на информацию о возможном увольнении Галактионова

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Михаила Галактионова.

«Уже становится традицией появление различного рода слухов об увольнениях накануне важных матчей команды. Пытаются психологически воздействовать на команду.

Вчера обсуждали Дмитрия Ульянова, сегодня Михаила Галактионова. Кто-то использует не вполне достойные приемы, чтобы раскачать команду в ответственный момент. Абсолютно неуместная информация. Могу лишь в очередной раз только заявить, что это фейк. Команда готовится к предстоящей встрече.

Кому-то это выгодно. Не бывает такого, что информация появляется сама по себе. Не буду строить предположений. Мы единым коллективом готовимся к важной игре. Рассчитываем, что сегодня болельщики придут поддержать команду. Очень важна их поддержка сегодня», – сказал Нагорных.