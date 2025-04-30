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Реакция главы «Локо» на информацию о возможном увольнении Галактионова

30 апреля 2025, 13:09
10

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Михаила Галактионова.

«Уже становится традицией появление различного рода слухов об увольнениях накануне важных матчей команды. Пытаются психологически воздействовать на команду.

Вчера обсуждали Дмитрия Ульянова, сегодня Михаила Галактионова. Кто-то использует не вполне достойные приемы, чтобы раскачать команду в ответственный момент. Абсолютно неуместная информация. Могу лишь в очередной раз только заявить, что это фейк. Команда готовится к предстоящей встрече.

Кому-то это выгодно. Не бывает такого, что информация появляется сама по себе. Не буду строить предположений. Мы единым коллективом готовимся к важной игре. Рассчитываем, что сегодня болельщики придут поддержать команду. Очень важна их поддержка сегодня», – сказал Нагорных.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (10)
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ScarlettOgusania
1746009166
инфа об увольнении Галактионова появилась от болельщика Локо - алко-Карпова, фейконосца...)
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Snek
1746010273
Если Галактионов уйдёт из Локо, они своим составом будут с Оренбургом максимум соревноваться.
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Красногорск_Фан
1746011898
Если выиграют сегодня - обещаю Галактионова неделю не ругать
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Mirak92
1746011913
Галактионов норм, состав у локо шлак откровенный. Да хоть Хави, Гвардиолу, кого угодно ставьте, Локо на своем месте останется, пока ротацию состава не сделают
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Кузьмич на трибуне
1746033942
Если придёт Хохлов, Черчесов или Федотов(такая утка на соседней ветке), то Локо скатится в зону стыков. Галактионов при таком подборе игроков вполне нормальную команду собрал. Давно пора понять всем руководителям всех уровней, что первое место только одно, а команд 16. Если уволить всех кто не занял первое место, то нужно увольнять 15 тренеров.
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