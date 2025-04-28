Реакция Мостового на блэкаут в Испании

Александр Мостовой прокомментировал массовое отключение электричества в Испании.

«Недавно же был яркий финал Кубка! Может, это фанаты «Барселоны» или «Реала» что-то сделали.

В мое время такого не было. Нет, разумеется, бывает, что свет пропадает – но чтобы по всей Испании... Такого не слышал», – сказал Мостовой.