Реакция Мостового на блэкаут в Испании

Александр Мостовой прокомментировал массовое отключение электричества в Испании.
«Недавно же был яркий финал Кубка! Может, это фанаты «Барселоны» или «Реала» что-то сделали.
В мое время такого не было. Нет, разумеется, бывает, что свет пропадает – но чтобы по всей Испании... Такого не слышал», – сказал Мостовой.
- Блэкаут в Испании был вызван перепадом потока энергии.
- В стране объявили чрезвычайное положение.
- Проблемы со светом также зафиксированы в Португалии, Франции и Андорре.
Источник: «Спорт-Экспресс»