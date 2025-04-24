В УЕФА обсуждают три изменения в плей-офф Лиги чемпионов

Со следующего сезона в регламенте Лиги чемпионов могут произойти изменения.

В УЕФА обсуждают корректировку трех пунктов:

отменить два дополнительных тайма по 15 минут в плей-офф для снижения нагрузки на футболистов;

дать командам из топ-8 общего этапа преимущество в виде домашних ответных матчей на всех стадиях, а не только 1/8 финала;

разводить клубы из одной страны до четвертьфиналов – считается, что такие матчи на более ранних стадиях неинтересны как болельщикам, так и вещателям.

Сейчас участников ЛЧ опрашивают по поводу возможных изменений. Итоговое решение может быть принято Комитетом по соревнованиям на ассамблее УЕФА 30 мая.