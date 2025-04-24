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В УЕФА обсуждают три изменения в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 16:13
1

Со следующего сезона в регламенте Лиги чемпионов могут произойти изменения.

В УЕФА обсуждают корректировку трех пунктов:

  • отменить два дополнительных тайма по 15 минут в плей-офф для снижения нагрузки на футболистов;
  • дать командам из топ-8 общего этапа преимущество в виде домашних ответных матчей на всех стадиях, а не только 1/8 финала;
  • разводить клубы из одной страны до четвертьфиналов – считается, что такие матчи на более ранних стадиях неинтересны как болельщикам, так и вещателям.

Сейчас участников ЛЧ опрашивают по поводу возможных изменений. Итоговое решение может быть принято Комитетом по соревнованиям на ассамблее УЕФА 30 мая.

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Источник: Bild
Лига чемпионов
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745501080
С 3 пунктом согласен. Передайте мне документы на утверждение.
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