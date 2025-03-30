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  • Станкович объяснил, почему «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата»

Станкович объяснил, почему «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата»

30 марта 2025, 18:53
18

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Ахматом». Встреча в Грозном закончилась вничью со счетом 0:0.

– Насколько обидно не победить?

– Конечно, сожаление есть, но мы бились и отдались игре полностью. Ребята старались до самого конца. Мы сразу понимали, что будет непросто. Тем не менее мы создали четыре хороших голевых момента. Реализуй мы хотя бы один момент, одержали бы победу.

– Сложилось впечатление, что во втором тайме «Спартак» был менее опасен.

– Каждый имеет свою точку зрения. Я вижу это иначе. Во втором тайме были чистейшие моменты у Маркиньоса и Ливая. Забей кто‑то из них, мы бы сейчас слышали другие вопросы. У каждого своя точка зрения.

– Как оцените игру Ливая Гарсии?

– Уверен, что он может намного лучше. Ему еще нужно будет прибавлять. В такой игре очень сложно: много единоборств, ему еще предстоит адаптироваться к такому футболу и темпу. Думаю, он еще прибавит.

  • «Спартак» набрал 45 очков и отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.
  • Следующий матч московская команда проведет против 6 апреля против «Ростова».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Станкович Деян
Комментарии (18)
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Desma
1743350634
Ну, и где ответ на вопрос почему? Гарсия виноват, ещё нен адаптировался. Угальде вообще никакущий. Корону уже одел?
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Sky Spartak
1743350748
Зачем Грозному футбол ? Там по 120 человек ходят на стадион...
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САДЫЧОК
1743351045
Да не было никакой игры у Спартака! Станкович -эта только твоя ничья! У тебя на лавке за 15 минут до конца 0-0 а запасные смеются им похрен на всё! Литвинов не может пас отдать и Умяров , когда в динамике тоже не может пас точный отдать, единственный плюс от него отбор и перехваты.Бабич фолит в центре-это за гранью. Зачем выпускать никакущего Литвинова? Слева Мангаш-Дуарте на своем месте.Выпускай Солари , вместо никакущего Мартинса.То что 2 забил-он герой-но игрок средний.
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Константин-Шапкин-google
1743351860
Считаю тренер не настроил команду никак! Что рубин что ахмат, это болото которое вяжет игру. С таким опытом, тренер должен понимать как действовать против таких команд. Тем более в таких важных играх! Команда сегодня не билась. С газовиками, да была игра. Сегодня была тренировка
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FFR
1743352149
С такой игрой не станешь чемпионом….
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Константин-Шапкин-google
1743352179
И да! Барко, нужно бить по воротам со штрафного, а не вратаря тренировать. Кто мешал ему пробить как умеет. Это же не пенальти чтобы мячик на обманке прокинуть.
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rash1959
1743353605
Надо бы Станковича сводить на хоккей, посмотреть как там парни костьми ложаться, далеко не с ахматами.
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FWSPM
1743362422
в ворота надо попадать вот почему ну ничего бывает вся борьба еще впереди
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zigbert
1743397922
Спартак был ближе к победе но Шелия как всегда играл надёжно.
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