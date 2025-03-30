Станкович объяснил, почему «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Ахматом». Встреча в Грозном закончилась вничью со счетом 0:0.

– Насколько обидно не победить?

– Конечно, сожаление есть, но мы бились и отдались игре полностью. Ребята старались до самого конца. Мы сразу понимали, что будет непросто. Тем не менее мы создали четыре хороших голевых момента. Реализуй мы хотя бы один момент, одержали бы победу.

– Сложилось впечатление, что во втором тайме «Спартак» был менее опасен.

– Каждый имеет свою точку зрения. Я вижу это иначе. Во втором тайме были чистейшие моменты у Маркиньоса и Ливая. Забей кто‑то из них, мы бы сейчас слышали другие вопросы. У каждого своя точка зрения.

– Как оцените игру Ливая Гарсии?

– Уверен, что он может намного лучше. Ему еще нужно будет прибавлять. В такой игре очень сложно: много единоборств, ему еще предстоит адаптироваться к такому футболу и темпу. Думаю, он еще прибавит.