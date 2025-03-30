Медведев рассказал о настроении в клубе накануне 100-летия

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что для клуба значит празднование столетия.

«Все футболисты знают, за какой клуб они играют. Знают, что 100 лет – это не просто галочка в календаре. 100 лет в жизни бывает один раз, как и 18, как мы хорошо знаем. И, конечно, это и особая ответственность, но и нагрузка тоже, потому что от этого трудно отвлечься, что мы играем в юбилейный год.

Но я уверен, что оставшиеся девять матчей чемпионата и, дай бог, четыре матча кубковых, они пройдут на самом высоком уровне и с победным настроением», – сказал Медведев.