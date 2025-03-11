РФС утвердил изменения в регламенте Фонбет Кубка России

Принято решение внести изменения в регламенте Фонбет Кубка России-2024/25.

Их утвердили сегодня на заседании бюро исполкома РФС.

«Изменения касаются порядка проведения жеребьевки: она определит всю сетку оставшейся части турнира до Суперфинала.

В результате жеребьeвки, которая состоится 12 марта, определятся:

пары и хозяева в матчах 1-го этапа 1/2 финала раунда плей-офф нижней сетки (Путь регионов)

возможные пары 2-го этапа 1/2 финала раунда плей-офф нижней сетки (Путь регионов) – хозяева в финальных матчах верхней (Путь РПЛ) и нижней (Путь регионов) сеток.

Изменения в порядок проведения жеребьeвки внесены для того, чтобы расписание матчей заключительных туров РПЛ было составлено оптимальным образом для команд с ограниченным авиасообщением», – говорится в публикации РФС.